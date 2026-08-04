UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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04.08.2026 17:53:40
Aktien Schweiz freundlich - Konjunkturzykliker gesucht
DOW JONES--Starke US-Vorgaben haben dem schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag Auftrieb gegeben. An der Wall Street hatte neue Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg die Kurse nach oben getrieben. US-Finanzminister Scott Bessent hatte dem Fernsehsender CNBC gesagt, dass es "schon morgen" eine Einigung zur Wiederöffnung der Straße von Hormus geben könnte. Das drückte den Ölpreis, der schon am Montag kräftig gefallen war, weiter nach unten. In Verbindung mit schwächer als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten linderte dies Inflations- und Zinserhöhungsängste.
Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 14.463 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 21,98 (zuvor: 19,78) Millionen Aktien.
In der Schweiz waren Konjunkturzykliker gesucht. Sie profitierten von den sinkenden Ölpreisen. ABB, Holcim, Amrize, Sika und Geberit verbesserten sich um bis zu 2 Prozent.
Partners Group setzten den Anstieg des Vortags fort und gewannen weitere 3,3 Prozent. Die Aktie des Vermögensverwalters hat in diesem Jahr allerdings schon kräftig Federn gelassen und entsprechend Nachholbedarf.
Die Aktien der UBS rückten um 2 Prozent vor. Versicherer blieben hinter dem breiten Markt zurück. Swiss Life gewannen zwar 0,5 Prozent. Swiss Re und Zurich verloren jedoch 0,3 und 1 Prozent.
Unter den Nebenwerten gewannen Ams-Osram nach Vorlage von überzeugenden Geschäftszahlen 3,4 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 04, 2026 11:54 ET (15:54 GMT)
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