Aktien Schweiz freundlich - Kühne + Nagel führen Gewinner an

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Mittwoch unbeeindruckt von der weltpolitischen Großwetterlage gezeigt und trotz negativer Vorgaben der Wall Street im Plus geschlossen. Der Leitindex SMI erreichte sogar ein neues Rekordhoch. In den USA hatten Inflationsdaten am Dienstag und Mittwoch gezeigt, dass sich die Teuerung nach wie vor auf hohem Niveau bewegt, was eine Zinssenkung der US-Notenbank in diesem Monat unwahrscheinlich macht.

Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 13.465 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 23,06 (Vortag: 18,27) Millionen Aktien.

Angeführt wurden die Gewinner von Kühne + Nagel, die um 4,3 Prozent zulegten. Ursächlich war nach Aussagen aus dem Handel ein positiver Analystenkommentar. Goldman Sachs empfehle die Aktie nunmehr zum Kauf, hieß es.

Mit deutlichen Aufschlägen zeigten sich auch die SMI-Schwergewichte. Nestle, die in jüngster Zeit vom Rückruf von Babynahrung belastet worden waren, erholten sich um 1,8 Prozent. Novartis und Roche verbesserten sich um 2,1 und 0,9 Prozent.

Sika machten nach dem Ausverkauf vom Dienstag 1,2 Prozent gut. Die Titel waren in Reaktion auf die Umsatzdaten des Unternehmens und eine gesenkte Prognose abgesackt.

Richemont drehten kurz vor Handelsschluss ins Minus und verloren 0,5 Prozent. Der Luxusgüterhersteller wird am Donnerstag Eckdaten zu seinem dritten Geschäftsquartal veröffentlichen und damit die Bilanzsaison der Branche eröffnen. Zuvor dürften Anleger vorsichtshalber Geld vom Tisch genommen haben. Die Erwartungen an die Zahlen sind indessen überwiegend positiv. Zuversichtlich stimme auch, dass China am Morgen einen Handelsbilanzüberschuss vermeldet habe, hieß es aus dem Handel. Das lasse auf eine Erholung des wichtigen Chinageschäfts hoffen.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 11:42 ET (16:42 GMT)