Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|
10.03.2026 17:44:43
Aktien Schweiz freundlich - Novartis und Nestle bremsen
DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt ist seinen europäischen Pendants am Dienstag hinterhergehinkt. Der Dividendenabschlag bei Novartis und Verluste der ebenfalls schwer gewichteten Nestle (-0,6%) bremsten die eidgenössische Börse aus. Insgesamt herrschte aber gute Stimmung an den Aktienmärkten, denn US-Präsident Donald Trump hatte ein baldiges Kriegsende in Nahost in Aussicht gestellt. Trump hatte damit auf den massiven Anstieg der Ölpreise reagiert und verfehlte seine Wirkung nicht. Mit den Ölpreisen ging es daraufhin stark nach unten - mit den Aktienkursen entsprechend nach oben. Zudem bekundete Trump die Absicht, "ölbezogene Sanktionen" gegen einige Länder aufzuheben, um die Rohölpreise zu drücken.
Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 13.065 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 26,72 (zuvor: 32,1) Millionen Aktien. Titel aus Branchen mit hohem Energiebedarf profitierten von der Beruhigung am Ölmarkt. So kletterten Sika und Holcim um 1,7 bzw. 1,9 Prozent. Partners Group stiegen nach Zahlenausweis um 0,7 Prozent. Im Handel wurden dem Finanzkonzern starke Geschäftszahlen mit einer deutlichen Verbesserung des Betriebsergebnisses um 19 Prozent bescheinigt. Die erhöhte Dividende wurde zudem wohlwollend zur Kenntnis genommen.
Anleger hatten indes weitere Geschäftszahlen zu verarbeiten: Der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli hatte im Rahmen der Zahlenvorlage seine Wachstumsprognose für 2026 vor dem Hintergrund der geopolitischen Unsicherheiten gesenkt - der Kurs sank um 8,5 Prozent. Auch die Geschäftszahlen von Flughafen Zürich (-1,6%) kamen nicht gut an - im Handel sah man den Passagierausblick wegen der gestrichenen Flüge in den Nahen Osten kritisch. Geschäftszahlen gab es unter anderem auch aus der dritten Reihe: Kuros Biosciences (+10,6%), Komax (+1,5%), Huber+Suhner (+4,8%), Galenica (+0,8%) und Sensirion (+17%).
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/sha
(END) Dow Jones Newswires
March 10, 2026 12:45 ET (16:45 GMT)
Aktien in diesem Artikel
|Flughafen Zuerich AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-25 Sh
|12,88
|0,00%
|Flughafen Zürich AG
|266,40
|-1,41%
|Galenica AG
|103,50
|-0,38%
|Holcim AG
|71,36
|-0,78%
|Huber + Suhner AG
|187,40
|1,52%
|Komax AG
|58,00
|-7,05%
|Kuros (Kuros Biosciences)
|31,50
|-1,41%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|11 920,00
|-1,49%
|Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|122 400,00
|-7,97%
|Nestle S.A. (spons. ADRs)
|88,00
|0,69%
|Nestlé SA (Nestle)
|88,05
|0,86%
|Novartis AG
|134,25
|-0,56%
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|134,00
|-3,60%
|Partners Group AG
|893,00
|-0,58%
|Sensirion Holding AG
|66,10
|15,76%
|Sika AG
|154,60
|-0,90%
