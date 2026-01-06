Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|
06.01.2026 17:39:40
Aktien Schweiz freundlich - Pharmawerte gesucht
DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Die US-Militärintervention in Venezuela spielte am Markt erneut keine Rolle, wie Händler sagten. Die Investoren hofften vielmehr auf Zinssenkungen der US-Notenbank. Anleger griffen vor allem bei Pharmawerten zu, die zu Wochenbeginn eher gemieden worden waren. Dagegen verzeichneten einige der am Vortag gefragten Konjunkturzykliker nun Gewinnmitnahmen.
Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 13.322 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,88 (Vortag: 27,71) Millionen Aktien.
Angeführt wurde der SMI von Pharmaschwergewicht Novartis, dessen Kurs nachrichtenlos um 2,8 Prozent stieg. Ein deutliches Plus von 2,6 Prozent verbuchte auch die Alcon-Aktie. Der Augenheilkundespezialist wird das US-Unternehmen Staar Surgical nun doch nicht übernehmen, nachdem dessen Aktionäre ihre Zustimmung zu der Transaktion verweigert haben. Ebenfalls im Sektor ging es für Roche um 1,4 Prozent aufwärts und für Lonza um 0,4 Prozent.
Erneut verkauft wurde die Nestle-Aktie (-0,4%), was Marktteilnehmer mit dem Rückruf von Babynahrung durch den Konzern erklärten. Die betroffenen Produkte könnten mit Toxinen belastet sein.
Bei Swiss Re (-0,9%) dürfte erneut Skepsis bezüglich der anstehenden Erneuerungsrunde belastet haben. Die Aktien der UBS (-1,6%) wurden im Einklang mit dem europäischen Bankensektor verkauft.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
January 06, 2026 11:40 ET (16:40 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten
|
12:27
|SLI aktuell: SLI liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI klettert am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: SMI beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Freundlicher Handel: SMI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gewinne in Zürich: SLI nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.01.26
|SIX-Handel: SMI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AGmehr Analysen
|05.01.26
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|70,56
|0,89%
|Lonza AG (N)
|588,00
|1,62%
|Nestle S.A. (spons. ADRs)
|81,20
|-0,73%
|Nestlé SA (Nestle)
|81,16
|-0,95%
|Novartis AG
|121,00
|-0,62%
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|121,00
|-0,41%
|Roche AG (Genussschein)
|332,80
|0,88%
|Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
|44,30
|0,51%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|366,80
|1,27%
|Swiss Re AG
|138,25
|-0,54%
|UBS
|40,28
|-0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zur Wochenmitte schwächer -- DAX überspringt 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelt, legt der deutsche Leitindex weiter zu. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.