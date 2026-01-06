Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.01.2026 17:39:40

Aktien Schweiz freundlich - Pharmawerte gesucht

DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Die US-Militärintervention in Venezuela spielte am Markt erneut keine Rolle, wie Händler sagten. Die Investoren hofften vielmehr auf Zinssenkungen der US-Notenbank. Anleger griffen vor allem bei Pharmawerten zu, die zu Wochenbeginn eher gemieden worden waren. Dagegen verzeichneten einige der am Vortag gefragten Konjunkturzykliker nun Gewinnmitnahmen.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 13.322 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,88 (Vortag: 27,71) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von Pharmaschwergewicht Novartis, dessen Kurs nachrichtenlos um 2,8 Prozent stieg. Ein deutliches Plus von 2,6 Prozent verbuchte auch die Alcon-Aktie. Der Augenheilkundespezialist wird das US-Unternehmen Staar Surgical nun doch nicht übernehmen, nachdem dessen Aktionäre ihre Zustimmung zu der Transaktion verweigert haben. Ebenfalls im Sektor ging es für Roche um 1,4 Prozent aufwärts und für Lonza um 0,4 Prozent.

Erneut verkauft wurde die Nestle-Aktie (-0,4%), was Marktteilnehmer mit dem Rückruf von Babynahrung durch den Konzern erklärten. Die betroffenen Produkte könnten mit Toxinen belastet sein.

Bei Swiss Re (-0,9%) dürfte erneut Skepsis bezüglich der anstehenden Erneuerungsrunde belastet haben. Die Aktien der UBS (-1,6%) wurden im Einklang mit dem europäischen Bankensektor verkauft.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 11:40 ET (16:40 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AGmehr Analysen

05.01.26 Swiss Re Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
17.12.25 Swiss Re Neutral UBS AG
10.12.25 Swiss Re Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.12.25 Swiss Re Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 70,56 0,89% Alcon AG
Lonza AG (N) 588,00 1,62% Lonza AG (N)
Nestle S.A. (spons. ADRs) 81,20 -0,73% Nestle S.A. (spons. ADRs)
Nestlé SA (Nestle) 81,16 -0,95% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 121,00 -0,62% Novartis AG
Novartis AG (Spons. ADRS) 121,00 -0,41% Novartis AG (Spons. ADRS)
Roche AG (Genussschein) 332,80 0,88% Roche AG (Genussschein)
Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh 44,30 0,51% Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 366,80 1,27% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Swiss Re AG 138,25 -0,54% Swiss Re AG
UBS 40,28 -0,32% UBS

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zur Wochenmitte schwächer -- DAX überspringt 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelt, legt der deutsche Leitindex weiter zu. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen