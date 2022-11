Aktien Schweiz freundlich - Richemont mit China-Appeal sehr fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt ist mit einer freundlichen Tendenz ins Wochenende gegangen. Trotz der Kursgewinne rangierte er im europäischen Vergleich aber weit hinten, was in erster Linie den als defensiv geltenden Indexschwergewichten Roche (-1,7%), Novartis (unverändert) und Nestle (+0,5%) zuzuschreiben war. Mit der Alcon-Aktie (-0,1%) zeigte sich eine weitere Aktie aus dem Gesundheitssektor mit einem kleinen Minus.

Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 10.788 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 36,71 (Donnerstag: 29,52) Millionen Aktien.

An den Nachbarbörsen hatten erneute Spekulationen über ein mögliches Ende der strikten Null-Covid-Politik in China für teils starke Gewinne gesorgt, weil dies für die globale Konjunktur mutmaßlich einen klar positiven Impuls bedeuten würde. Davon profitierten vor allem sogenannte zyklische Aktien, daneben aber auch Aktien von Unternehmen, die stark von der Nachfrage aus China abhängen. Dazu zählen beispielsweise Aktien aus der Luxusbranche, weshalb Richemont im SMI mit einem Plus von 6,8 Prozent auch klar an der Spitze lagen. In der zweiten Reihe legten Swatch um 7,6 Prozent zu.

Im SMI lagen auf den vorderen Rängen daneben zyklische Papiere wie Sika (+3,9%) oder Givaudan (+2,4%) und Geberit (+2,1%).

Swiss Re verbesserten sich um 1,5 Prozent. S&P Global hat die Bonität des Rückversicherers zwar mit AA- bestätigt, der Ausblick ist aber negativ.

November 04, 2022 12:51 ET (16:51 GMT)