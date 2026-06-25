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25.06.2026 17:56:40

Aktien Schweiz freundlich - SMI steigt auf Rekordhoch

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat seine Rekordjagd am Donnerstag fortgesetzt. Weiter fallende Ölpreise linderten Inflationssorgen, während der US-Chipkonzern Micron mit starken Geschäftszahlen und einem ermutigenden Ausblick Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms zerstreute.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 14.232 Punkte. Sein Tages- und Rekordhoch erreichte der Index bei 14.268 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 21,89 (zuvor: 25,18) Millionen Aktien.

Stärkster Wert im SMI waren Kühne + Nagel mit einem Plus von 3,3 Prozent. Auch andere Konjunkturzykliker verbuchten eine rege Nachfrage. Amrize, Geberit, Holcim und Sika stiegen um bis zu rund 2 Prozent.

Unter den als defensiv geltenden SMI-Schwergewichten kletterten die Aktien von Nestle um 0,8 Prozent. Für die Pharmawerte Novartis und Roche ging es um 1,3 und 1 Prozent aufwärts.

Die starken Vorgaben von Micron verhalfen in der zweiten Reihe den Aktien von VAT zu einem Kursgewinn von 2,4 Prozent. Ams-Osram (-1,3%) gaben anfängliche Gewinne ab in Reaktion auf einen Bericht, wonach der wichtige Kunde Apple die Preise einiger Produkte erhöhen will. Wie das Wall Street Journal schrieb, will Apple wegen der stark steigenden Kosten für Speicherchips die Preise für seine Macs und iPads anheben.

Der Kurs der Online-Apotheke Docmorris stieg um rund 3 Prozent. Das Unternehmen will seine Kosten durch Kürzungen in der Belegschaft und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bis Ende 2027 um mindestens 15 Millionen Franken jährlich reduzieren. Konzernweit sollen dazu rund 100 Vollzeitstellen wegfallen, wie das Unternehmen mitteilte.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2026 11:57 ET (15:57 GMT)

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