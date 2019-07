Aktien Schweiz geben Gewinne wieder ab - Roche nach Zahlen gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat sich am Donnerstag volatil gezeigt. Der SMI gab anfängliche Aufschläge im Handelsverlauf wieder vollständig ab und schloss leicht im Minus. Die Hoffnung auf eine lockere Geldpolitik der EZB hatte zunächst stützend gewirkt und den Index kurzzeitig wieder über die wichtige Marke von 10.000 Punkten gehievt. Laut EZB-Präsident Mario Draghi wurde jedoch noch nicht darüber diskutiert, wie stark die Zinsen gesenkt werden könnten, wie groß neue Nettokäufe werden und wie sie zusammengesetzt sein könnten. Dies deute darauf hin, dass die Maßnahmen noch auf sich warten lassen, so ein Marktteilnehmer.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 9.877 Punkte, nachdem er im Tageshoch bis auf 10.011 Punkte geklettert war. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 77,01 (zuvor: 74,64) Millionen Aktien.

Ansonsten machte die Berichtssaison weiter die Kurse. So fielen ABB um 2,1 Prozent. Der verlustreiche Verkauf des Geschäfts mit Solarwechselrichtern hat dem Industriekonzern im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch beschert. Zudem bekam ABB die Schwäche in der Automobilindustrie und im Maschinenbau zu spüren.

Die Roche-Aktie gewann gegen den Markttrend 0,2 Prozent. Der Pharmakonzern hat im ersten Halbjahr bei steigenden Umsätzen den Gewinn deutlich erhöht. Zudem wurde der Umsatzausblick für das Gesamtjahr nach oben genommen.

SMI-Tagesverlierer waren Sika mit einem Abschlag von 2,7 Prozent. Dem Spezielchemiekonzern machte im ersten Halbjahr die Übernahme von Parex zu schaffen. Hier fielen Akquisitions- und Integrationskosten in der Höhe von 30,8 Millionen Franken an, davon 6,7 Millionen Franken als einmaliger Finanzaufwand.

Schwächer zeigten sich auch UBS und Credit Suisse mit Abgaben von 1,6 bzw. 1,0 Prozent. Die von EZB-Präsident Draghi angekündigte Prüfung von Maßnahmen, um die negativen Auswirkung der Minuszinsen abzumildern, sorgte zwischenzeitlich für Rückenwind bei den Bankenwerten in Europa, die dann aber mit einem Minus von 0,2 Prozent schlossen. Schweizer Banken blieben bei diesen Maßnahmen außen vor, so ein Beobachter.

