Aktien Schweiz geben Gewinne wieder vollständig ab

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag praktisch unverändert geschlossen. Wie an den anderen europäischen Aktienmärkten wurden Gewinne im Handelsverlauf wieder weitgehend abgegeben.

Die Freude über stark ausgefallene Quartalszahlen und einen optimistischen Ausblick des US-Chipriesen Nvidia währte an den Börsen nur kurz. Die freundliche Tendenz am Vormittag dürften einige Anleger dazu genutzt haben, ihr Risiko in europäischen Aktien angesichts zuletzt schwacher Wirtschaftsdaten herunterzufahren. Im Blick steht nun das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Seinen Höhepunkt hat das Treffen aber erst am Freitag, wenn US-Notenbankchef Jerome Powell und EZB-Chefin Christine Lagarde ihre Reden halten.

Der SMI schloss nahezu unverändert bei 10.977 Punkte bei einem Tageshoch bei 11.055 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Geberit. Umgesetzt wurden 19,14 (zuvor: 16,69) Millionen Aktien.

An der Spitze des SMI standen UBS mit deutlichen Aufschlägen von 3,0 Prozent. Die mittlerweile zur UBS gehörende Credit Suisse hat wegen der anhaltend schwachen Handelsvolumina für börsennotierte Schweizer Immobilienfonds ihren Plan für einen Börsengang des eigenen Immobilienfonds Credit Suisse 1a Immo PK abgeblasen. Stattdessen soll die neu gegründete Immobilieneinheit innerhalb von UBS Asset Management das Angebot koordinieren.

Gut gekauft wurden auch Givaudan. Die Titel legten um 1,4 Prozent zu. Bei den Index-Schwergewichten rückten Nestle 0,9 Prozent vor und bildeten damit eine Stütze. Die Aktie des Pharmariesen Roche gab aufgrund von Gewinnmitnahmen 0,9 Prozent nach, nachdem die Titel am Vortag um 3,9 Prozent nach oben gezogen waren. Novartis büßten 0,6 Prozent ein.

Deutliche Kursverluste von 2,2 Prozent verzeichnete die Aktie von Sika. Das Bauchemieunternehmen kauft die 2025 fällige Wandelanleihe mit einem Kupon von 0,15 Prozent zurück. "Die Kurswirkung ist nicht ganz offensichtlich", kommentierte ein Händler. Denn da es eine Wandelanleihe sei, kämen damit auch junge Aktien an den Markt. Nach Sika-Angaben könnten es bei maximaler Wandlung mehr als rund 6,4 Millionen neue Aktien werden.

Bewegung gab es auch im breiteren Markt. So verloren Softwareone nach Vorlage von Halbjahreszahlen 1,8 Prozent. Die vorgelegten Geschäftszahlen lagen unter Erwartung, die Analysten von Stifel kritisierten das geringere Umsatzwachstum, das von Währungseinflüssen belastet wurde.

Die Titel der GAM Holding machten einen Kurssprung um 9,6 Prozent. Das Übernahmegebot von Liontrust Asset Management für den Investmentmanager ist aufgrund der mangelnden Unterstützung der Aktionäre gescheitert. Stattdessen befindet sich das Unternehmen nun in Gespräche mit der Investorengruppe Newgame.

