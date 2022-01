Aktien Schweiz geben Vortagesgewinne wieder ab

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den Vortagesaufschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag seine Gewinne fast wieder eingebüßt. Allerdings nutzten Anleger am Nachmittag die Tagestiefs zum Einstieg, so dass höhere Abgaben verhindert wurden. Vor allem der globale Renditeanstieg im Hinblick auf die galoppierende Inflation lastete auf der Stimmung. Der Markt rechnet mittlerweile mit vier Zinserhöhungen 2022 in den USA. Der Anstieg auf Mehrjahreshochs bei Erdöl befeuerte die aktuelle Inflations- und Zinsdebatte. Steigende Zinserwartungen stellen einen Belastungsfaktor für Aktien dar. Einen weiteren lieferte der Devisenmarkt für die eidgenössische Börse, denn der Euro gab zum Franken deutlich nach und verringerte damit die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Exportwirtschaft. Zudem zeigten sich Börsianer enttäuscht von den Geschäftszahlen von Goldman Sachs in den USA.

Der SMI verlor 0,8 Prozent auf 12.530 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 34,34 (zuvor: 29,98) Millionen Aktien. Im Vorfeld von Ausblick und Zwischenbericht von Richemont zur Wochenmitte sank der Kurs des Luxusgüterkonzerns um 1,3 Prozent. Swatch verloren nach einem negativen Analystenkommentar 0,9 Prozent. Nestle kletterten um 0,4 Prozent, die UBS hatte die Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel angehoben. Der Baustoffkonzern Holcim (-1,7%) verstärkt sich in Belgien mit der Übernahme des Spezialbaukonzerns PTB-Compaktuna.

Flughafen Zürich ermäßigten sich nach einer Abstufung durch die Deutsche Bank um 0,3 Prozent. Die Geschäftszahlen von Lindt & Sprüngli waren leicht über den Erwartungen ausgefallen, dennoch sank der Kurs um knapp 3 Prozent. Händler verwiesen auf Lieferschwierigkeiten in den USA. Vontobel lobte die Geschäftszahlen gleichwohl als "exzellent". GAM Holding (-16,7%) brachen nach einem Zwischenbericht zum Jahresergebnis 2021 ein. Der Vermögensverwalter stellte einen Nettoverlust in Aussicht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2022 11:44 ET (16:44 GMT)