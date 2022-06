Aktien Schweiz gehen etwas fester aus dem Handel

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit leichten Aufschlägen beendet, nachdem an den beiden vergangenen Handelstagen Verluste verbucht worden waren. Das Handelsumfeld blieb jedoch von Unsicherheiten geprägt. Da der Finanzplatz London wegen des Thron-Jubiläums der Queen bis Freitag geschlossen bleibt, dürften einige Marktteilnehmer aus dem anglo-amerikanischen Raum gefehlt habe.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 11.550 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 22,51 (zuvor: 29,52) Millionen Aktien.

Bei den Anlegern gefragt waren eher konjunktursensible Werte. So stiegen Richemont um 2,7 Prozent. "Ikonische" Marken sind nach Einschätzung der Analysten von Bryan Garnier besser als andere in der Lage, mit schwierigen Rahmenbedingungen zurechtzukommen. Wie bereits in der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 zu beobachten, schränkten die Verbraucher zwar ihre Ausgaben ein, griffen aber unabhängig vom Preisniveau bei Kultmarken weiter zu.

Auf den Kauflisten der Anleger standen auch Sika (+3,8%) und Alcon (+2,9%) ganz oben. Finanzwerte hinkten indessen hinterher. So gaben UBS 0,2 Prozent nach und Credit Suisse um 0,1 Prozent. Bei den Versicherern schloss die Aktie von Zurich Insurance unverändert. Swiss Re rückten 0,4 Prozent vor.

Die Aktie des Index-Schwergewichts Nestle gab 0,3 Prozent nach. Bei den Pharmariesen gewannen Roche 0,2 Prozent, während Novartis 0,7 Prozent abgaben.

Im breiteren Markt stiegen Julius Bär um 1,0 Prozent. Die Privatbank trennt sich von der Fransad Gestion SA. Der in Genf ansässige unabhängige Vermögensverwalter wird an dessen Management verkauft, wie die Julius Bär Group AG mitteilte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2022 11:54 ET (15:54 GMT)