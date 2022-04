Aktien Schweiz gehen fest ins Wochenende - Zurich "ex"

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich fest ins Wochenende verabschiedet. Wie an den Vortagen bereits zu sehen, hinkte er auch diesmal den Nachbarbörsen hinterher, diesmal aber auf dem Weg nach oben, weil das Marktbarometer SMI einige schwer gewichtete defensive Aktien enthält. Konkrete Auslöser für die verbesserte Stimmung am Freitag gab es nicht. Im Handel war von einer Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste die Rede, ein oft zu sehendes Muster, die im Handelsverlauf am Donnerstag an den US-Börsen eingesetzt hatte.

Der SMI gewann 1,1 Prozent auf 12.508 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 37,79 (Donnerstag: 39,79) Millionen Aktien.

Die Kursgewinne gingen querbeet ohne erkennbare Branchenschwerpunkte. An der Spitze lag der Vortagesverlierer Swiss Re, gefolgt von Novartis, Credit Suisse und Richemont mit Gewinnen von 2 bis 2,4 Prozent.

Ganz am Ende lagen Zurich Insurance. Das Minus von 2,1 Prozent bzw 9,30 Franken war aber dem Dividendenabschlag von 22 Franken geschuldet. Um diesen bereinigt, legte die Aktie also um gut 12 Franken zu.

Für Sika ging es um 0,1 Prozent nach unten. Die Analysten von Baader Helvea haben die Aktie auf "Add" von "Buy" abgestuft, wie einige andere europäische Chemiewerte auch. EMS Chemie, die mit "Add" bestätigt wurden, gaben um 0,2 Prozent nach. Mit der russischen Invasion in die Ukraine ergeben sich für die Analysten im europäischen Chemiesektor entscheidende Veränderungen, beispielsweise was Angebot und Nachfrage in der Automobilindustrie und anderen bedeutenden Endkundenmärkten betrifft.

Die Aktie des Augenheilkundekonzerns Alcon schloss 0,6 Prozent fester. Die Analysten von Needham haben eine Ersteinstufung von "Buy" für Alcon vergeben.

