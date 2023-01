Aktien Schweiz gut behauptet - Analystenkommentar stützt Geberit

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kleinen Plus haben sich die Aktienkurse in der Schweiz am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Positive Impulse erhielt der Markt von der Wall Street, die wiederum von ermutigenden Konjunkturdaten gestützt wurde. Vor den Zinssitzungen der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in der kommenden Woche wollten sich die Anleger aber nicht zu weit vorwagen.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.332 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 44,56 (zuvor: 49,05) Millionen Aktien.

Die Bilanzsaison legte am Freitag eine Pause ein. Einzelwerte wurden häufig von Analystenkommentaren bewegt. Unter anderem rückten Geberit um 2,6 Prozent vor, nachdem Stifel das Kursziel auf 555 von 490 Franken erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt hatte.

Lonza (kaum verändert) traten nach der positiven Reaktion auf die Zahlen des Unternehmens an den beiden vorigen Tagen nun auf der Stelle. Stützend wirkte, dass die Deutsche Bank das Kursziel für die Lonza-Aktie auf 670 von 650 Franken erhöht hatte. Die Empfehlung "Buy" wurde beibehalten.

Beim Luxusgüterkonzern Richemont (+1,1%) hatte die Deutsche Bank ihr Kursziel auf 165 von 150 Franken angehoben. Die Analysten empfehlen Richemont unverändert zum Kauf. Richemont und Swatch (+1,7%) profitierten aber vor allem von den überzeugenden Zahlen des französischen Branchenvertreters LVMH.

