Aktien Schweiz gut behauptet - Bauwerte unter Druck

DOW JONES--Gut behauptet hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Gedämpft wurde die Stimmung von der jüngsten Eskalation des Iran-Kriegs. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 14.266 Punkte. Dank seiner defensiven Ausrichtung hielt sich der Index recht gut. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 18,68 (zuvor: 21,39) Millionen Aktien. Am Markt schien weiter die Meinung vorzuherrschen, dass der Krieg trotz der neuerlichen Scharmützel zwischen den USA und dem Iran beigelegt werden kann, wie Händler sagten. Der Ölpreis zog indessen kräftig an. Der Preis für ein Barrel Brentöl stand gegen Ende des europäischen Handels bei etwa 79,50 Dollar.

Schwächer als der Markt tendierten Aktien des Bausektors. Sika verloren rund 2 Prozent und Amrize 1,7 Prozent. Geberit verbilligten sich um 0,4 Prozent. Grund war die Befürchtung vor Versorgungsengpässen, nachdem die USA Ziele im Iran angegriffen hatten und der Iran Handelsschiffe in der Straße von Hormus beschossen und diesen wichtigen Seetransportweg überdies für geschlossen erklärt hatte. Als möglicher Nutznießer verbesserten sich Kühne + Nagel um 2,2 Prozent. Der Logistikkonzern profitiert unter anderem von höheren Margen auf Alternativrouten.

Sehr fest zeigten sich auch die Aktien der Partners Group, die um 1,9 Prozent zulegten. Die Analysten der Deutschen Bank hatten zwar ihr Kursziel für die Aktie gesenkt, ihre Kaufempfehlung aber bekräftigt.

Die als defensiv geltenden Swisscom-Aktien stiegen um 2,1 Prozent. Unter den Indexschwergewichten gewannen Nestle 1,2 Prozent, während die Pharmawerte Novartis (+0,2%) und Roche (-1,8%) in unterschiedliche Richtungen liefen.

In der zweiten Reihe profitierten Docmorris von einer Hochstufung auf "Buy" durch die Deutsche Bank. Die Titel sprangen gleich um 17,3 Prozent nach oben.

Technologiewerte wurden verkauft, was Marktteilnehmer mit Befürchtungen erklärten, dass der KI-Boom an Schwung verlieren könnte. Comet verloren 1,5, Inficon 2 und VAT Group 0,6 Prozent.

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July 13, 2026 11:58 ET (15:58 GMT)