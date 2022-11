Aktien Schweiz gut behauptet - Credit Suisse sehr schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Gut behauptet hat sich die Schweizer Börse am Mittwoch gezeigt. Damit setzte sich das richtungsarme Geschäft der Vortage fort. Während es nach der jüngsten Aufwärtsbewegung an weiteren Treibern nach oben fehlt, sind die Anleger auch nicht bereit, Gewinne in größerem Umfang mitzunehmen. Etwas Unterstützung kam von der Wall Street, die leichte Gewinne verzeichnete. Hier halfen schwache Konjunkturdaten, die die Hoffnung auf einen weniger rigiden Zinserhöhungskurs der US-Notenbank anfachten.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 11.094 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen UBS und Swisscom. Umgesetzt wurden 40,06 (zuvor: 25,97) Millionen Aktien.

Für die gebeutelte Aktie der Credit Suisse ging es um weitere 6,1 Prozent abwärts. Die Bank rechnet im vierten Quartal zum fünften Mal in Folge mit einem Verlust, und zwar mit bis zu 1,5 Milliarden Franken. Grund sind deutliche Nettomittelabflüsse, die das Vermögensverwaltungsgeschäft im Zuge der schwierigen und umfangreichen Umstrukturierung der Bank belasten.

Uneinheitlich tendierten die beiden großen Pharmawerte. Während Novartis 1,8 Prozent nachgaben, erholten sich Roche um 0,9 Prozent. Das dritte Schwergewicht Nestle lag 0,6 Prozent im Plus. Zu den stärksten Werten im SMI gehörten Swiss Re (+1,8%) und Givaudan (+2,2%).

