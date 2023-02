Aktien Schweiz gut behauptet - Impulsarmes Geschäft

ZÜRICH (Dow Jones)--Gut behauptet ist der schweizerische Aktienmarkt am Montag aus dem Handel gegangen. Händler sprachen von einem impulsarmen Geschäft. Die Nachrichtenlage war zu Wochenbeginn dünn. Wegen Fasching, aber auch wegen eines Feiertags in den USA ging es sehr ruhig zu. Übergeordnet bestimmte unverändert das Zinsthema das Geschehen an den Finanzmärkten, wie Marktteilnehmer sagten.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.267 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 29,23 (zuvor: 45,97) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der Markt von Lonza, die nachrichtenlos um 1,7 Prozent stiegen. Gesucht waren ferner Credit Suisse (+1,5%) und Holcim (+1,1%).

Novartis sanken um 0,5 Prozent. Der Pharmakonzern hatte Gilbert Ghostine zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats seiner Generikasparte Sandoz ernannt, die Novartis aktuell ausgliedert. Der Spin-off komme offenbar planmäßig voran, kommentierte ein Händler.

Im Nachgang zu den vergangene Woche veröffentlichten Zahlen von Sika (kaum verändert) und Swiss Re (+1,4%) gab es einige positive Analystenkommentare, die die Aktien stützten.

In der zweiten Reihe schlossen Sulzer 0,9 Prozent schwächer. Die Geschäftszahlen des Industrieunternehmens waren als solide und der Ausblick als positiv bezeichnet worden. Die Aktie war zuletzt aber gut gelaufen, so dass Anleger Gewinne mitgenommen haben dürften.

