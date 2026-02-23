Aktien Schweiz gut behauptet - Partners Group auf Talfahrt

DOW JONES--Gut behauptet hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Die Erleichterung über das Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA zu den von der Regierung Trump verhängten Strafzöllen wich Ernüchterung, nachdem der US-Präsident einfach neue Zölle verhängt hatte, indem er sich nunmehr auf einen Abschnitt des Handelsgesetzes von 1974 berief. Die meisten der vorigen Zölle, die auf einem Gesetz aus dem Jahr 1977 basierten, hatte der Supreme Court am Freitag gekippt.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 13.871 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 20,6 (Vortag: 27,87) Millionen Aktien.

Schwächster Wert im SMI waren Partners Group, die um 8,4 Prozent absackten. Beobachter machten dafür Befürchtungen verantwortlich, dass Künstliche Intelligenz (KI) das bisherige Geschäftsmodell des Unternehmens bedrohen könnte. Auch andere Technologiewerte wurden verkauft. In der zweiten Reihe betraf dies VAT (-2,1%) und Inficon (-1,5%).

Besser als der Markt hielten sich die Pharma-Schwergewichte Novartis (+1,2%) und Roche (+0,7%). Auch die ebenfalls als defensiv geltenden Swisscom (+1,8%) erfreuten sich reger Nachfrage und führten die Gewinner im SMI an.

Käufer fanden ferner die Aktien des Versicherers Zurich Insurance. Die Aktien verbesserten sich um 1,3 Prozent. Swiss Life (-0,1%) und Swiss Re (-0,2%) drehten im späten Handel leicht ins Minus.

Mit Enttäuschung wurden in der zweiten Reihe die Zahlen von Belimo aufgenommen. Der Spezialist für elektrische Antriebslösungen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik hatte zudem einen vorsichtigen Ausblick gegeben. Der Kurs fiel um rund 10 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 11:42 ET (16:42 GMT)