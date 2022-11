Aktien Schweiz gut behauptet - Schwergewichte stützen SMI

ZÜRICH (Dow Jones)--Wenig hat sich am Mittwoch am Schweizer Aktienmarkt getan. Wie auch an den anderen europäischen Börsen und der Wall Street zu beobachten, bestimmte das Warten auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank am Abend um 19.00 Uhr MEZ das Geschehen und sorgte für Zurückhaltung. Allgemein wird mit der vierten Zinserhöhung um 75 Basispunkte in Folge gerechnet. Weil dies aber als eingepreist gilt, geht mehr Spannung davon aus, ob die US-Notenbank Hinweise liefern wird, den Zinserhöhungskurs ab Dezember möglicherweise zu verlangsamen.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.806 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 28,93 (Dienstag: 30,2) Millionen Aktien.

Gestützt wurde der Index von den als defensiv und eher wenig zinsempfindlichen Schwergewichten Roche (+1,3%), Novartis (+0,5%) und Nestle (+0,5%).

Am Ende im Leitindex lag mit Richemont (-1,9%) der Gewinner vom Vortag. Die Aktie hatte zuletzt von Spekulationen über eine Lockerung der Null-Covid-Politik in China profitiert. Derlei Überlegungen dürften einen Dämpfer erhalten haben, weil nach einem Corona-Ausbruch im größten iPhone-Werk der Welt im chinesischen Zhengzhou das Gebiet rund um die Fabrik abgeriegelt wurde.

Für Credit Suisse ging es ebenfalls um 1,9 Prozent nach unten. Die Ratingagenturen Moody's und S&P haben den Daumen über die Bonität der Bank gesenkt. Kurz nach der Ankündigung eines tiefgreifenden Restrukturierungsprogramms hat Moody's das langfristige Rating auf A3 von A2 gesenkt bei einem negativen Ausblick. Bei S&P Global liegt die Bonitätseinstufung nun bei A- nach A. Beide Agenturen sehen Umsetzungsrisiken für die Strategie wegen deren Breite und Komplexität, insbesondere in einem sich abschwächenden makroökonomischen Umfeld.

Lonza erholten sich vom 5,1-prozentigen Vortagsminus um 1,2 Prozent. Kursbelastend hatten am Dienstag negative Aussagen des US-Wettbewerbers Catalent gewirkt, inklusive eines gesenkten Ausblicks.

November 02, 2022 12:51 ET (16:51 GMT)