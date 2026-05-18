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18.05.2026 18:07:43

Aktien Schweiz gut behauptet - Sonova nach Quartalsbericht mit Kurssprung

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag den meisten seiner europäischen Pendants hinterhergehinkt. Während andernorts kleine Entwicklungen bei den US-iranischen Friedensverhandlungen stützten - offenbar haben sich beide Seiten gegenseitig neue Vorschläge unterbreitet -, reagierte der Schweizer Leitindex darauf nur wenig. Das dürfte auch daran gelegen haben, dass er von eher weniger zyklischen Aktien dominiert wird.

Für keinen Schwung sorgte, dass die Schweizer Wirtschaft im ersten Quartal - gemessen am BIP - um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen ist, obgleich es im Quartal zuvor noch lediglich 0,2 Prozent waren. Der Krieg im Iran drohe die Erholung in den kommenden Monaten aber zu gefährden, warnte das Schweizer Wirtschaftsinstitut KOF. Unternehmen dürften aufgrund steigender Energiepreise bereits ihre Investitionen zurückfahren.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 13.241 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,58 (Freitag: 29,23) Millionen Aktien.

Tagesgewinner im SMI waren ohne neue Nachrichten Swiss Re und Alcon mit einem Plus von je 2,0 Prozent, vor Givaudan (+1,7%). Auch die Versicherungstitel Swiss Life und Zurich Insurance tendierten fest.

Am Ende rangierten Holcim mit einem Minus von 2,1 Prozent. Bauwerte hatten bereits am Freitag europaweit schlecht im Markt gelegen, weil die zuletzt gestiegenen Zinsen der Baubranche zusetzen dürften. Für ABB ging es um 1,2 Prozent nach unten.

In der zweiten Reihe schossen Sonova um knapp 8 Prozent nach oben. Der Hörgerätehersteller hatte Zahlen vorgelegt. Demnach wuchs Sonova im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 per Ende März stärker als der Markt. Für die Zukunft stellte das Unternehmen weiteres Wachstum und Marktanteilsgewinne in Aussicht. Der Fokus liegt dabei auf Asien und den USA.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2026 12:07 ET (16:07 GMT)

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