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WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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26.08.2026 18:15:41

Aktien Schweiz gut behauptet - Starke Kursbewegungen in hinteren Reihen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Am schweizerischen Aktienmarkt ist es am Mittwoch weiter aufwärts gegangen, wenn auch nur sehr moderat. Frische Impulse gab es kaum. Mit Spannung erwartete neue Preisdaten aus den USA fielen fast punktgenau wie erwartet aus und verpufften. Im SMI lagen wie schon am Vortag zyklische Aktien vorne, nachdem es zuletzt aus Europa ermutigende Konjunkturdaten gab. Positiv wirkte daneben der fortgesetzte Rückgang der Ölpreise vor dem Hintergrund von Berichten, dass der Iran und Oman möglicherweise die Straße von Hormus temporär zumindest wieder etwas passierbarer machen könnten.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 14.543 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Kühne + Nagel schlossen unverändert. Umgesetzt wurden 17,83 (Dienstag: 15,14) Millionen Aktien.

Tagessieger im SMI waren Holcim mit einem Plus von 3,7 Prozent. Auf Platz zwei fand sich die Aktie der Tochter Amrize. Sie hatte am Vortag noch stark nachgegeben mit der Nachricht, dass der Finanzchef geht. Nun erholte sie sich wieder um 3,3 Prozent.

Am Ende im Index rangierten defensive Aktien. Die beiden Pharmawerte Roche und Novartis verloren 1,5 bzw. 0,9 Prozent. Swisscom büßten 0,7 Prozent ein.

In der zweiten Reihe schossen Softwareone um fast 10 Prozent nach oben. Das Unternehmen wuchs im ersten Halbjahr kräftig und konnte zugleich die Profitabilität steigern. Der Nettogewinn stieg auf 70,6 Millionen von 29,6 Millionen Franken. Ebenfalls nach der Vorlage von Geschäftszahlen machten Gurit einen Satz um knapp 21 Prozent. Der Spezialkunststoffhersteller erhöhte zudem die Jahresziele und machte den bisherigen Interimschef nun zum regulären Konzernchef.

Der Bahnausrüster Stadler Rail übertraf mit seinen Halbjahreszahlen die Erwartungen, wobei der Umsatz um 40 Prozent nach oben schoss und sich das operative Ergebnis sogar verdoppelte. Die Aktie machte darauf einen Satz um 22,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2026 12:16 ET (16:16 GMT)

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