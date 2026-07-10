Aktien Schweiz gut behauptet - Zurückhaltung vor dem Wochenende

DOW JONES--Mit einem kleinen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt den letzten Handelstag der Woche beendet. Für Zurückhaltung sorgte der erneut aufgeflammte Konflikt im Nahen Osten, obwohl erneut "technische Gespräche" zwischen dem Iran und den USA stattfinden sollen. Vor dem Wochenende hielten sich die Anleger ohnehin zurück. Tendenziell stützende Impulse kamen aus dem Chip-Sektor. Für Beruhigung sorgten hier Berichte über weiterhin große Investitionspläne in die KI-Infrastruktur.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 14.235 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 Kursverlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,56 (zuvor: 22,31) Millionen Aktien.

In der kommenden Woche werden die US-Banken den Startschuss in die Berichtssaison geben. Am Dienstag legen JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo und Citigroup ihre Quartalszahlen vor. Im weiteren Wochenverlauf folgen dann unter anderem Netflix, UnitedHealth sowie Johnson & Johnson. Aus der Schweiz legen am Donnerstag ABB die Ergebnisse für das zweite Quartal vor.

Unternehmensnachrichten waren zum Wochenausklang Mangelware. Leicht gestützt wurde das Sentiment dabei von den Index-Schwergewichten Novartis (unverändert) und Roche (+0,3%). Dagegen gab die Nestle-Aktie um 0,2 Prozent nach. Die Titel der SFS Group legten dagegen um 3,3 Prozent zu. Der Hersteller von Präzisionskomponenten, mechanischen Befestigungssystemen und Werkzeugen baut seine Position in den USA durch die Übernahme von Heartland Precision Fasteners, einem Spezialisten für Luft- und Raumfahrtbefestigungen, weiter aus. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/rio

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)