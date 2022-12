Aktien Schweiz gut behauptet - Zurückhaltung vor Fed-Entscheid

ZÜRICH (Dow Jones)--Auch am Mittwoch war die Stimmung am schweizerischen Aktienmarkt positiv, weiter gestützt von den ermutigenden US-Inflationsdaten vom Vortag. Diese hatten die Hoffnung geweckt, dass der nachlassende Inflationsdruck die US-Notenbank dazu veranlassen könnte, das Tempo ihrer Zinserhöhungen zu drosseln.

Ob die Fed die jüngsten Daten tatsächlich zum Anlass nimmt, etwas auf die Bremse zu treten, könnte sich am Abend nach Börsenschluss in Europa zeigen, wenn die Notenbank das Ergebnis ihrer Zinssitzung bekanntgibt. Es gilt als ausgemachte Sache, dass die Fed die Zinsen um 50 Basispunkte erhöhen wird. Unsicherheit herrscht indessen, was den weiteren Kurs der Notenbanker angeht. Daher hielten sich die Anleger auch in der Schweiz etwas zurück.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 11.161 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber, unverändert schlossen zwei Aktien. Umgesetzt wurden 50,37 (zuvor: 46,98) Millionen Aktien.

Gesucht waren die als defensiv geltenden Nestle, die um 1,4 Prozent zulegten. Im Pharmasektor verbesserten sich Novartis um 1,6 Prozent und Roche um 0,1 Prozent.

Die Aktien der Credit Suisse (-5,7%) wurden erneut verkauft. Neben den gesunkenen Marktzinsen belasteten die ungewissen Aussichten der Bank. UBS verbilligten sich um 1,7 Prozent.

Bei Konjunkturzyklikern wie ABB (-0,3%) und Geberit (-1,2%) kam es zu Gewinnmitnahmen. Gleiches galt für die Technologiewerte Logitech (-1,1%) und Ams-Osram (-1,6%).

In der zweiten Reihe gewannen Stadler Rail nach Bekanntgabe eines Großauftrags 0,5 Prozent.

