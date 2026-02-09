Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|
09.02.2026 17:37:39
Aktien Schweiz gut behauptet - Zyklische Werte weiter gesucht
DOW JONES--Mit einer leicht positiven Tendenz hat der schweizerische Aktienmarkt zu Wochenbeginn den Handel beendet. Teilnehmer sprachen aber übergeordnet von einem abwartenden Geschäft vor den im Wochenverlauf anstehenden wichtigen US-Konjunkturdaten. Dann wird die Veröffentlichung des offiziellen Arbeitsmarktberichts für den Januar nachgeholt. Und auch Verbraucherpreisdaten stehen auf der Agenda. Diese könnten genauere Hinweise über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben, hieß es.
Der SMI verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 13.518 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,88 (Vortag: 19,08) Millionen Aktien.
Liquidität floss weiter in zyklische Sektoren wie Industrie, Rohstoffe und Bankenwesen, wie es hieß. Bei den Einzeltiteln waren erneut Papiere aus dem Bausektor gesucht. hier bauten Holcim (+2,5%) und Amrize (+2,7%) die jüngsten Gewinne weiter aus. Auch die Aktien von ABB legten um weitere 2,2 Prozent zu.
Die Aktien der UBS gewannen 0,4 Prozent. Hier stützten gute Geschäftszahlen von Unicredit, die auch den europäischen Banken-Sektor anschoben.
Dagegen zeigten sich die defensiven Index-Schwergewichte Nestle (-0,6%), Novartis (+0,2%) und Roche (-0,7%) tendenziell mit Abschlägen.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/cln
(END) Dow Jones Newswires
February 09, 2026 11:38 ET (16:38 GMT)
