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WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

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21.10.2026 17:43:40

Aktien Schweiz halten mit europäischen Börsen nicht Schritt

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt ist seinen europäischen Pandants am Mittwoch hinterhergehinkt. Während die europäischen Börsen die Aufschläge im Verlauf ausbauten, schaffte die eidgenössische Börse immerhin den Sprung ins Plus. Die positiv aufgenommenen Geschäftszahlen von SpaceX sorgten für Erleichterung. Der eher defensiv ausgerichtete Markt in der Schweiz war angesichts der guten Börsenstimmung in Europa nicht sonderlich gefragt. Die defensiven Schwergewichte Roche (+0,5%), Novartis (+0,3%) und Nestle (+0,4%) zeigten sich mit nur kleinen Aufschlägen. Roche wurden etwas gestützt durch positive Studiendaten zu Fenebrutinib.

Der SMI stieg 0,5 Prozent auf 14.552 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,45 (zuvor: 26,56) Millionen Aktien. Alcon übernimmt das US-Biotechnologie-Unternehmen Neurotech Pharmaceuticals, der Kurs bewegte sich mit plus 0,3 Prozent aber kaum. Auch Sika meldete einen Zukauf, der Spezialchemieanbieter übernimmt die Klebstoffsparte der japanischen Resonac für den asiatischen Markt - die Aktie legte um 0,7 Prozent zu.

Adecco schnellten um 9,1 Prozent empor - Händler begründeten die Hausse mit starken Geschäftszahlen des Wettbewerbers Randstad. Gesucht waren europaweit Technologietitel. Im SMI zogen Logitech um 1,6 Prozent an. Unter den Sektorwerten außerhalb des Leitindex kletterten Inficon um 2,6 Prozent, VAT um 0,9 Prozent und AMS Osram um 4 Prozent. Dank positiver Analystenkommentare stiegen Comet um 3,7 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 11:43 ET (15:43 GMT)

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Adecco SA 24,20 -2,42% Adecco SA
Alcon AG 60,68 1,07% Alcon AG
ams-OSRAM AG 19,80 -2,94% ams-OSRAM AG
Comet Holding AG 370,00 -3,85% Comet Holding AG
INFICON HOLDING AG 182,40 -2,67% INFICON HOLDING AG
Logitech S.A. 97,18 -0,96% Logitech S.A.
Nestle S.A. (spons. ADRs) 91,00 1,34% Nestle S.A. (spons. ADRs)
Nestlé SA (Nestle) 91,36 2,22% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 138,56 1,09% Novartis AG
Novartis AG (Spons. ADRS) 138,00 0,73% Novartis AG (Spons. ADRS)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 428,60 0,19% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 422,30 0,50% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh 52,63 0,02% Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
Sika AG 199,40 -0,05% Sika AG
VAT 630,20 -3,70% VAT

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