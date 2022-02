Aktien Schweiz halten temporär höhere Gewinne nicht

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch zwischenzeitlich höhere Aufschläge nicht verteidigt. Negative Schlagzeilen zum Ukraine-Konflikt ließen Zweifel an einer Entspannung aufkommen und belasteten. Abzulesen war dies an steigenden Notierungen des Franken am Nachmittag, der als vermeintlich sicherer Hafen zu Euro und Dollar zulegte. Auch der Ölpreis rückte wieder vor und stellte laut Händler eine immer größere Konjunkturbremse dar. Hintergrund waren Meldungen, wonach die Nato bislang keine Anzeichen für einen russischen Truppenabzug an der Grenze zur Ukraine ausmachte und stattdessen sogar von einem Ausbau der Militärpräsenz sprach. Zudem befeuerten Daten aus den USA die Zinserhöhungsspekulationen, was am Aktienmarkt nicht gern vernommen wurde.

Der SMI rettete ein Plus von 0,1 Prozent auf 12.192 Punkte ins Ziel. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 31,16 (zuvor: 38,05) Millionen Aktien. Nach positiven Geschäftszahlen und einer erhöhten Dividende gewannen die Titel des Augenheilkonzerns Alcon 2,1 Prozent. Die schwer gewichteten Titel des Lebensmittelkonzerns Nestle verloren am Tag vor dem Zahlenausweis 0,4 Prozent. ABB verbuchte einen kleinen Auftrag im Wert von 30 Millionen US-Dollar, der Kurs des Industriegüterkonzerns gewann 0,2 Prozent.

Der Zwischenbericht von Schindler löste keine Begeisterung aus. Die Marge ist laut Citigroup wegen Kostendrucks 20 Basispunkte unter der Erwartung ausgefallen. Zwar habe das Unternehmen besser als erwartet ausgefallene Auftragseingänge ausgewiesen, dies spiegele sich aber nicht in höheren Umsätzen wider. Die Citigroup senkte das Kursziel deutlich - der Kurs fiel um 5,7 Prozent.

Mächtig unter Druck standen Zur Rose (-9,1%). Händler verwiesen auf Berichte aus Deutschland, nach denen die Testphase für das E-Rezept verlängert werden soll. Ein Marktteilnehmer sprach von einer "Hiobsbotschaft" für die Papiere der Versandapotheke. Dufry (+2,7%) verlängerte die Konzession mit dem Flughafen in Helsinki um fünf weitere Jahre. Gestützt von positiven Geschäftszahlen kletterten Cembra um 6 Prozent.

