Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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11.11.2026 17:48:40
Aktien Schweiz hinken DAX & Co hinterher - Alcon nach Zahlen unter Druck
DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch den europäischen Nachbarn hinterhergehinkt, wo es überwiegend nach oben ging. Gespielt wurden in Europa vornehmlich wieder zurückgekehrter KI-Optimismus und Konjunkturzuversicht. Allerdings sind im Leitindex SMI außer Logitech keine echten Technologieaktien enthalten und konjunkturzyklische Aktien eher unterrepräsentiert. Tagessieger waren denn auch Logitech mit einem Zugewinn von 4,0 Prozent.
Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 15.054 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 24,31 (Dienstag: 20,36) Millionen Aktien.
Auf der Gewinnerseite zeigten sich ABB mit einem Plus von 2,5 Prozent. Händler erklärten das mit starken Zahlen des Wettbewerbers Siemens Energy.
Am Ende im SMI fanden sich Alcon wieder. Das Augenheilkundeunternehmen hatte für das dritte Quartal ein Umsatzwachstum gemeldet, das hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Dazu engte Alcon seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf das untere Ende der bisherigen Spanne ein. Analysten von Vontobel kommentierten, dass die Umsätze mit Implantaten aufgrund des Wettbewerbsdrucks in den USA hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Für die Aktie ging es um 3,9 Prozent nach unten.
Zweitschwächster Wert waren Swiss Life mit einem Abschlag von 1,5 Prozent. Der Versicherer wartete zwar für die ersten neun Monaten mit gestiegenen Prämieneinnahmen auf, allerdings entwickelten sich die Nettoneugeldzuflüsse und die direkten Anlageerträge schwächer.
Unter den Verlierern fanden sich auch die als defensiv geltenden Schwergewichte Roche, Nestle und Novartis mit Einbußen bis zu 1,3 Prozent.
In der zweiten Reihe gerieten Softwareone trotz einer angehobenen Margenprognose unter Druck. Das Umsatzwachstum im dritten Quartal sei hinter dem Neunmonatstempo zurückgeblieben, monierten Marktteilnehmer. Der Kurs gab um 4,3 Prozent nach.
Für Ypsomed ging es dagegen nach Quartalszahlen und einer Anhebung der Jahresprognose um 4,9 Prozent nach oben.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2026 11:49 ET (16:49 GMT)
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