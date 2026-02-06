EMS-CHEMIE Aktie

EMS-CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 17:44:39

Aktien Schweiz hinken Europa-Börsen diesmal hinterher

DOW JONES--Nachdem der schweizerische Aktienmarkt zwei Tage lang den europäischen Börsen mit Rekordständen vorausgeeilt war, hinkte er am Freitag hinterher. Geld floss europaweit verstärkt in zyklische Sektoren wie Industrie, Rohstoffe und Bankenwesen, wie es hieß. Die Verunsicherung über die Rentabilität von KI-Lösungen erhielt mit gewaltigen Investitionsplänen von Amazon indes neue Nahrung. Mit den auf Mittwoch verschobenen US-Arbeitsmarktdaten fehlte zudem ein wichtiger Impuls. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.512 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,1 (Vortag: 24,48) Millionen Aktien.

Unter den zyklischen Titeln erfreuten sich im Bausektor Holcim (+2,9%) und Amrize (+4,6%) Zuspruchs unter Anlegern - ABB legten um 0,7 Prozent zu. UBS weiteten die Verluste um weitere 0,1 Prozent nach negativen Analystenkommentaren aus. So hatten Goldman Sachs und Vontobel die Bankaktien abgestuft. Die UBS habe von höher als erwartet ausgefallenen Effizienzgewinnen aus der Integration der Credit Suisse profitiert, aber dieser Rückenwind lasse nach, urteilten die Analysten von Goldman Sachs.

Siemens Mobility und Stadler haben von den Dänischen Staatsbahnen einen Auftrag von rund 3 Milliarden Euro erhalten - Stadler zogen um 2,6 Prozent an. Die Vorbereitung für einen der womöglich größten Börsengänge in Europa seit Jahren nahmen Fahrt auf. Nach Informationen von Bloomberg haben die Eigner des Fahrstuhl- und Rollentreppenspezialisten TK Elevator Banken für die wichtigsten Rollen bei einem IPO des Unternehmens in Frankfurt ausgewählt. Die Wettbewerbertitel von Schindler verloren 0,7 Prozent. Geschäftsausweise legten unter anderem Vontobel (+3,7%), EMS-Chemie (-1,2%) und LEM (+16%) vor.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 11:44 ET (16:44 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Amrize

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,06 1,02% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 49,14 4,91% Amrize
EMS-CHEMIE AG 671,50 -0,96% EMS-CHEMIE AG
Holcim AG 83,98 4,09% Holcim AG
LEM S.A. 318,00 2,91% LEM S.A.
Schindler AG NA 322,50 -0,46% Schindler AG NA
Stadler Rail 23,08 3,78% Stadler Rail
UBS 37,14 -0,11% UBS
Vontobel AG (N) 73,90 4,08% Vontobel AG (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen