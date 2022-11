Aktien Schweiz im Sog der Wall Street schwächer

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach einem die längste Zeit des Tages knapp behaupteten Handel haben die Aktienkurse in Zürich im Späthandel etwas deutlicher an Boden verloren. Sie folgten damit der Wall Street. Dort war es ebenfalls nach einem behaupteten Anfangsgeschäft im Handelsverlauf etwas deutlicher nach unten gegangen, ohne dass es dafür zunächst einen konkreten Auslöser gab.

Der SMI verlor 0,8 Prozent auf 11.078 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 83,73 (Montag: 68,6) Millionen Aktien.

An der Spitze im SMI fanden sich wie schon am Vortag mit einem gut 2-prozentigen Plus Richemont. Und erneut legte in der zweiten Reihe das Swatch-Papier gegen den breiten Markt um 1,4 Prozent zu. Beobachter vermuten hinter den Gewinnen Spekulationen über Lockerungen der strengen Covid-19-Maßnahmen in China nach den dortigen ausgedehnten Protesten. Davon könnten dann Luxushersteller besonders profitieren, die stark von der Nachfrage aus China abhängen.

Weiter deutlich abwärts ging es mit Credit Suisse - bereits den dritten Tag in Folge. Diesmal büßte das Papier 3,6 Prozent ein. Die Bank befindet sich in einem tiefgreifenden Konzernumbau inklusive einer Kapitalerhöhung, um sich aus ihrer schweren Krise zu befreien. Dazu kommt, dass sie sich am Vortag zu Strafzahlungen und Korrekturen bereit erklärte, um eine laufende Untersuchung der US-Notenbank über Verstrickungen in den Kollaps der Vermögensanlagegesellschaft Archegos Capital Management zu beenden.

Schlusslicht im SMI waren Givaudan mit einem Minus von 3,7 Prozent. Das Schwergewicht Nestle büßte 2,0 Prozent ein. Das auf dem Investorentag vorgestellte Ziel für das organische Umsatzwachstum im laufenden Jahr überzeugte den Markt offenbar nicht. Es soll nun zwischen 8 und 8,5 Prozent liegen statt bei "rund 8 Prozent". Die Anhebung des Ziels sei keine Überraschung, hieß es von Bernstein, denn das Ziel zuvor sei konservativ gewesen.

Roche (-1,0%) litten darunter, dass der Pharmakonzern nach Konsultationen mit der FDA freiwillig das Medikament Tecentriq in der Indikation gegen Blasenkrebs in den USA zurückzieht.

November 29, 2022 11:56 ET (16:56 GMT)