Amrize Aktie

Amrize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.06.2026 17:40:39

Aktien Schweiz in impulsarmen Geschäft kaum verändert

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Freitag wenig bewegt. Aus den USA fehlten die Impulse, weil dort wegen eines Feiertages nicht gehandelt wurde. Der Große Verfalltag an den internationalen Terminmärkten sorgte ebenfalls nicht für größere Bewegungen. Fundamental verhinderten die Schlagzeilen zum Iran-Krieg das Aufkommen von Kauflaune. US-Vizepräsident J.D. Vance hatte auf einen Flug in die Schweiz verzichtet, wo er zum Verhandlungsstart mit dem Iran hätte eintreffen sollen. Die für Freitag geplanten Gespräche zwischen Iran und USA wurden später abgesagt.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 13.774 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 71,22 (zuvor: 30,91) Millionen Aktien. Den hohen Umsatz erklärten Händler mit dem großen Verfall.

Unternehmensnachrichten waren rar, daher konzentrierten sich Anleger auf Studien von Analysten: Givaudan legten um 1,9 Prozent zu - gestützt von positiven Analystenkommentaren. So hatte unter anderem Jefferies das Kursziel deutlich erhöht und weiter zum Kauf der Titel geraten. Zu UBS (-0,2) gab es indes einen negativen Kommentar - Keefe, Bruyette & Woods hatte die Titel abgestuft. Auch Amrize (-3,2%) litten unter einem kritischen Kommentar. Holcim (-0,7%) schloss derweil die Übernahme von Xella ab.

Unter den Nebenwerten verloren Zehnder 2,3 Prozent. Das Unternehmen verpasst sich eine neue Organisationsstruktur mit verschiedenen Divisionen. Die UBS senkte das Kursziel, blieb aber bei der Einstufung "Kaufen". Bystronic kletterten nach einer Hochstufung durch die UBS um 0,7 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2026 11:41 ET (15:41 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amrize

mehr Nachrichten

Analysen zu Amrize

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 46,88 -2,62% Amrize

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:06 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen