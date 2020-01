Aktien Schweiz kaum verändert - Zurückhaltung vor Zahlenausweisen

ZÜRICH (Dow Jones)--Kaum verändert ist der schweizerische Aktienmarkt am Montag aus dem Handel gegangen, nachdem er im Verlauf ein neues Rekordhoch erreicht hatte. Marktteilnehmer sprachen von fehlenden Impulsen. In den USA fand zu Wochenbeginn wegen eines Feiertags kein Handel statt, und die Bilanzsaison machte am Montag noch Pause. Sie kommt in der Schweiz erst am Dienstag in Schwung, wenn neben der UBS auch Lonza und Logitech Geschäftszahlen vorlegen.

Der SMI gewann 4 Punkte auf 10.846 Punkte. Bei 10.867 Punkten erreichte der Index am frühen Nachmittag seinen bisher höchsten Stand. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 36,48 (zuvor: 56,75) Millionen Aktien.

Den Geschäftszahlen der UBS blickten die Anleger offenbar optimistisch entgegen. Die Titel gewannen 0,5 Prozent. Lonza rückten um 0,6 Prozent vor.

Logitech gaben in der zweiten Reihe des Marktes um 0,1 Prozent nach. Die Analysten der Credit Suisse sind zuversichtlich, was die für Dienstag angekündigten Zahlen des Herstellers von Computerzubehör angeht. Sie bekräftigten daher ihre Einstufung Outperform, obwohl die Aktie in den zurückliegenden zwölf Monaten schon deutlich besser gelaufen ist als der SMI.

Gewinnmitnahmen drückten derweil Richemont um 3,4 Prozent. Die Aktien des Luxusgüterkonzerns hatten am Freitag von dessen überzeugenden Geschäftszahlen profitiert und um fast 5 Prozent zugelegt. Am Montag hatten zwar sowohl Credit Suisse als auch Independent Research ihre Kursziele für Richemont nach oben angepasst, ihre jeweils negative Einschätzung der Aktie jedoch bekräftigt. Swatch verloren im Sog von Richemont 3,1 Prozent.

Gesucht waren die Aktien der Versicherer, die auch europaweit die Liste der Gewinner anführten. Swiss Life stiegen um 1,0 Prozent, Swiss Re um 1,4 Prozent und Zurich um 1,2 Prozent.

January 20, 2020 11:46 ET (16:46 GMT)