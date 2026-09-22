Amrize Aktie

Amrize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.09.2026 17:45:39

Aktien Schweiz kaum verändert - UBS unter Druck

DOW JONES--Ein neuerlicher Rückgang der Ölpreise und Anleiherenditen hat den schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag gestützt. Allerdings ließen neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran den SMI seine Gewinne vollständig abgeben. Der Leitindex schloss kaum verändert bei 13.953 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 25,3 (zuvor: 18,76) Millionen Aktien.

Der Preis für das Barrel Brentöl fiel zeitweise unter 98 Dollar, nachdem Kyodo News gemeldet hatte, der Iran habe vorgeschlagen, die Straße von Hormus in den kommenden Tagen zu öffnen, wenn die USA im Gegenzug die Blockade der iranischen Häfen lockerten. Allerdings erholte sich der Brentpreis, nachdem US-Präsident Donald Trump in seiner Rede vor der US-Generalversammlung mit der Auslöschung des Irans gedroht hatte. Zuletzt kostete Brent knapp unter 100 Dollar. Die Blicke richteten sich zudem auf das Gipfeltreffen zwischen Trump und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping am Donnerstag. Börsianer hoffen auf positive Impulse für die Märkte.

Gesucht waren Aktien des Bausektors, die auch europaweit zu den führenden Kursgewinnern gehörten. Amrize, Holcim, Geberit und Sika rückten um 1,1 bis 3,2 Prozent vor.

Die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont zogen mit der breiten Erholung des Luxusgütersektors leicht an und gewannen 0,4 Prozent. Sie profitierten zusätzlich von einem positiven Analystenkommentar. RBC zählt Richemont zu ihren Favoriten im Sektor.

Auf der Verliererseite fanden sich UBS mit einem Minus von 3,4 Prozent. Hier belastete weiter die Debatte um die Bankenregulierung in der Schweiz.

In der zweiten Reihe legten Kühne + Nagel um 2,9 Prozent zu. Die Titel profitierten einerseits erneut von der Zusammenarbeit mit Amazon, andererseits aber auch vom weiter gesunkenen Ölpreis.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amrize

mehr Nachrichten

Analysen zu Amrize

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 33,70 0,15% Amrize

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht nach Rekord etwas fester in den Feierabend -- DAX letztlich stabil -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte etwas zu, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen