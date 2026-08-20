Aktien Schweiz knapp behauptet - Centiel-Aktie legt deutlich zu

DOW JONES--Mit leichten Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Im Fokus standen weiter die Entwicklungen am US-Anleihemarkt, nachdem das US-Finanzministerium am Vortag angekündigt hatte, künftig mehr langlaufende Anleihen zurückzukaufen. Konkret sollen Rückkaufoperationen für Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren oder mehr mit Wirkung zum 9. September von derzeit 2 auf mindestens 4 Milliarden Dollar pro Operation verdoppelt werden. Der Schritt wurde an der Wall Street als Signal gewertet, dass Finanzminister Scott Bessent über den Ausverkauf bei Anleihen beunruhigt ist. In der Folge ging es für die Renditen 10- und 30-jähriger US-Anleihen steil nach unten.

Am Berichtstag holten die Renditen ihre Verluste aber wieder fast vollständig auf. Analysten begründeten dies damit, dass ein nachhaltiger Rückgang der Kreditkosten unwahrscheinlich sei, da es keine Anzeichen dafür gebe, dass die USA ihr Defizit eindämmen würden. Daher bestehe die Gefahr, dass sich der Rückkauf als kontraproduktiv erweise und die Nachfrage nach US-Anlagen verringere, was potenziell zum Verkauf von Staatsanleihen und des Dollar führen könnte, so die Analysten der MUFG Bank.

Der SMI reduzierte sich um 0,1 Prozent auf 14.368 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber. Unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 15,13 (zuvor: 19,31) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten ging es für die Aktie von Centiel um 6,4 Prozent aufwärts. Das Technologie-Unternehmen hat für das erste Halbjahr einen Anstieg des Nettoumsatzes gemeldet und einen höheren Wert für das Gesamtjahr prognostiziert. Centiel teilte mit, der Nettoumsatz aus Lieferungen und Leistungen habe für den Berichtszeitraum 25,20 Millionen Franken betragen, nach 18,4 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum. Laut UBS wurde damit die Konsensschätzung von 24 Millionen Franken leicht übertroffen. Für das Gesamtjahr rechnet Centiel mit einem Nettoumsatz von rund 65 Millionen Franken, der bis 2027 auf über 100 Millionen Franken steigen soll.

Für die Aryzta-Aktie ging es dagegen um 5 Prozent auf 42,45 Franken nach unten. Die UBS hat die Einstufung auf "Sell" von zuvor "Buy" gesenkt und das Kursziel auf 40 von 70 Franken nach unten genommen.

Die Aktien der Index-Schwergewichte zeigten sich mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während es die Roche-Titel um 1,2 Prozent zulegten und die Aktien von Nestle 0,1 Prozent gewannen, verloren Novartis 0,6 Prozent.

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August 20, 2026 11:43 ET (15:43 GMT)