The Swatch Group Aktie

The Swatch Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H5B5 / ISIN: US8701231065

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.05.2026 17:42:41

Aktien Schweiz knapp behauptet - Logitech und Swiss Re unter Druck

DOW JONES--Knapp behauptet hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel verabschiedet. Der andauernde Iran-Krieg, bei dem sich immer noch kein Ende abzeichnet, und der steigende Ölpreis dämpften die Stimmung unter den Anlegern. Die US-Verbraucherpreise stiegen im erwarteten Rahmen. Die Inflationsrate hat sich wegen des Ölpreisanstiegs noch weiter nach oben vom Ziel der US-Notenbank entfernt, was Zinserhöhungssorgen nährte.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 13.093 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 22,64 (zuvor: 23,46) Millionen Aktien.

Die höchsten Kursverluste im SMI verzeichneten Logitech (-5,3%) und Swiss Re (-3,5%). Im Fall von Logitech sprachen Marktteilnehmer von Gewinnmitnahmen. Swiss Re wiederum seien im Fahrwasser von Munich Re unter Druck geraten, hieß es. Der deutsche Rückversicherer hatte für das erste Quartal einen Gewinnsprung ausgewiesen und die Jahresprognosen bekräftigt. Händler merkten jedoch an, dass Munich Re während der Erneuerungsrunde im April rückläufige Preise hinnehmen musste.

Gestützt wurde der SMI von dem am Montag geschmähten Indexschwergewicht Nestle, dessen Kurs um 1,6 Prozent stieg. Besser als der Markt zeigten sich auch Novartis und Roche, die 1,9 bzw 0,7 Prozent hinzugewannen. Auf einer Investoren-Veranstaltung in London hatte Roche-CEO Thomas Schinecker für das Pharmaportfolio des Konzerns weiteres Umsatzwachstum bis zum Ende des Jahrzehnts in Aussicht gestellt. Zu verdanken sei dies den schon auf dem Markt befindlichen Medikamenten, aber auch bevorstehenden Neueinführungen. Im September hatte Roche noch ein Pharmawachstum bis 2028 und für die Jahre danach eine Stagnation erwartet.

Am Tag ihrer jeweiligen Hauptversammlungen ging es in der zweiten Reihe mit Docmorris (-1,6%) ab- und mit Swatch (+2,7%) aufwärts. Gut kamen ferner die Geschäftszahlen von Softwareone an, deren Aktien um 9,3 Prozent zulegten.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 11:43 ET (15:43 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Swatch Group AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-20 Sh

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu The Swatch Group AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-20 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DocMorris AG (ex Zur Rose) 7,81 1,04% DocMorris AG (ex Zur Rose)
Logitech S.A. 87,86 -2,92% Logitech S.A.
Nestle S.A. (spons. ADRs) 84,20 1,45% Nestle S.A. (spons. ADRs)
Nestlé SA (Nestle) 84,46 1,54% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG (Spons. ADRS) 126,00 2,44% Novartis AG (Spons. ADRS)
Novartis AG 126,00 2,47% Novartis AG
SoftwareONE 8,40 9,09% SoftwareONE
Swatch (I) 225,90 2,82% Swatch (I)
Swiss Re AG 131,65 -2,66% Swiss Re AG
The Swatch Group AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-20 Sh 11,20 2,75% The Swatch Group AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-20 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt unter 24.000 Punkten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigten sich am zweiten Handelstag der Woche schwach. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen