WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

21.01.2026 17:45:40

Aktien Schweiz knapp behauptet - Sorge um Grönland lässt nach

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte stabilisiert. In seiner mit Spannung erwarteten Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bekräftigte US-Präsident Donald Trump zwar seinen Anspruch auf Grönland, versicherte aber, keine Gewalt anwenden zu wollen. Das linderte die Befürchtungen, dass der Streit um die zu Dänemark gehörende Insel weiter eskalieren könnte. Seine Zolldrohungen gegen verschiedene europäische Nato-Mitgliedsstaaten zog er jedoch nicht zurück. Die Schweiz wäre von diesen Zöllen zwar nicht direkt betroffen, würde aber als größter Handelspartner der EU indirekt darunter leiden.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 13.157 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,54 (Vortag: 17,91) Millionen Aktien.

Gebremst wurde der Index von Kursverlusten der Schwergewichte Nestle (-1,3%) und Roche (-0,4%). Bei Nestle belastete weiter der kürzlich erfolgte Rückruf von Säuglingsnahrung, die möglicherweise mit Bakterien belastet ist. Novartis schlossen gut behauptet. Die größten Kursgewinne verzeichneten die Pharmawerte Alcon (+4%) und Lonza (+2,5%).

Auch Konjunkturzykliker machten Boden gut. Amrize, Holcim und Sika verbesserten sich um bis zu 1 Prozent.

Swiss Re verbilligten sich um 1,6 Prozent. Die Analysten von Goldman Sachs haben die Aktie des Rückversicherers auf "Sell" von "Neutral" abgestuft. Swiss Life (-1,2%) und Zurich (-2,4%) wurden ebenfalls verkauft.

In der zweiten Reihe kletterten Barry Callebaut um 3,3 Prozent. Der Schokoladenhersteller hat den ehemaligen Unilever-CEO Hein Schumacher als neuen CEO verpflichtet. Daneben meldete Barry Callebaut auch einen Umsatzanstieg im ersten Geschäftsquartal.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 11:45 ET (16:45 GMT)

