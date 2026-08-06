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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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06.08.2026 17:47:41

Aktien Schweiz knapp behauptet - Swisscom nach Zahlenvorlage gesucht

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Donnerstag knapp behauptet aus dem Handel verabschiedet. Übergeordnet stützte weiter die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs, wie es hieß. Bei Einzelwerten bestimmten Zahlenausweise die Richtung.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 14.535 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 18,9 (zuvor: 21,08) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von Swisscom, die nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen um 4,4 Prozent zulegten. Berenberg bezeichnete die Zahlen als insgesamt solide. Die Kennziffer EBITDAaL habe um 4 Prozent über der Konsensschätzung gelegen.

Auf der anderen Seite verloren Zurich Insurance 3 Prozent. Bis auf die Combined Ratio hätten die Zahlen von Zurich die Erwartungen übertroffen, kommentierte die LBBW. Allerdings gab es auch kritische Stimmen zum US-Geschäft. Bei Swiss Re (+0,7%) bemängelten Analysten die Preisentwicklung in der Schaden- & Unfall-Rückversicherung, ansonsten hätten die Zahlen überzeugt.

In der zweiten Reihe fielen Adecco um 3,3 Prozent. Der Personaldienstleister habe deutlich besser abgeschnitten als erwartet, hieß es im Handel. Die Analysten von JP Morgan verwiesen jedoch darauf, dass Dauer und Form der aktuellen Erholung mit Ungewissheit behaftet seien.

Bei Galenica habe der Umsatz im ersten Halbjahr im Rahmen der Erwartungen gelegen, so die Analysten von Vontobel. Margen und Nettoergebnis hätten jedoch leicht enttäuscht. Die Aktie verlor 1,1 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 11:48 ET (15:48 GMT)

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