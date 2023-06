Aktien Schweiz knapp behauptet - Zinssorgen dämpfen Kauflaune

ZÜRICH (Dow Jones)--Zinserhöhungssorgen haben die Stimmung am schweizerischen Aktienmarkt am Donnerstag gedämpft. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell und seine Kollegen aus aller Welt haben auf dem Jahresforum der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra ihre Bereitschaft zur Inflationsbekämpfung bekräftigt. Powell wiederholte diese Botschaft am frühen Donnerstag in Madrid weitgehend. Am Donnerstag befeuerten überraschend starke US-Konjunkturdaten die Erwartung weiter steigender Zinsen zusätzlich.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 11.171 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 15,16 (zuvor: 19,23) Millionen Aktien.

Auf Unternehmensseite war die Nachrichtenlage dünn. Das dürfte sich erst im Juli wieder ändern, wenn nach und nach die Zahlen zum zweiten Kalenderquartal vorgelegt werden.

UBS (+0,8%) hielten sich dank kräftig steigender Marktzinsen besser als der Markt. Hier dürfte auch der positiv ausgefallene US-Bankenstresstest gestützt haben. Gesucht waren ferner die Versicherer Swiss Life (+0,2%) und Swiss Re (+0,7%), während Zurich Insurance kaum verändert schlossen.

Das defensive Schwergewicht Nestle zeigte sich knapp behauptet. Novartis gewannen 0,7 Prozent, während bei Roche (-0,6%) nach dem Anstieg vom Vortag Gewinne mitgenommen wurden.

Verkauft wurden auch Konjunkturzykliker wie ABB (-1,5%), Geberit (-1,1%) und Sika (-0,8%).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2023 11:40 ET (15:40 GMT)