Aktien Schweiz legen vor US-Zinsentscheidung zu

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Aufschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch den Handel vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank beendet. Mit zuletzt 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit wurde von der Fed eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf den Bereich 5,00 bis 5,25 Prozent erwartet, am Vortag hatte dieser Wert zum Teil klar über der 90-Prozentmarke gelegen.

Die entscheidendere Frage sei allerdings, wie es mit dem Zinspfad anschließend weitergehe, hieß es. Viele Marktteilnehmer setzten auf eine Zinserhöhungspause oder spekulierten sogar bereits auf Zinssenkungen für den späteren Jahresverlauf. Die Entscheidung der Fed fällt in eine Zeit, in der Anleger durch die wieder aufkeimende Angst im Bankensektor, die Sorge um die Schuldenobergrenze in den USA und Anzeichen für Risse im bisher starken US-Arbeitsmarkt verunsichert werden. Dass der US-Arbeitsmarkt am Mittwoch erneut starke Signale aussendete, dürfte für die Zinsentscheidung zu spät kommen.

Der SMI verbesserte sich um 0,7 Prozent auf 11.506 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 31,10 (zuvor: 35,38) Millionen Aktien. Bei den Einzelwerten ging es für die Straumann-Aktie um 5,9 Prozent nach oben. Wie das Dentalunternehmen mitteilte, stieg der Umsatz im ersten Quartal organisch um 3,4 Prozent auf 595,6 Millionen Franken, verglichen mit 588,9 Millionen Franken im Vorjahresquartal. Das Unternehmen bekräftigte zudem die Gesamtjahresprognose eines organischen Umsatzwachstums im hohen einstelligen Prozentbereich und einer Rentabilität von rund 25 Prozent - einschließlich Wachstumsinvestitionen.

Die Aktien der Online-Apotheke Zur Rose knickten um 10,8 Prozent ein. Mit einer Begründung taten sich Händler jedoch schwer. "Es wirkt aber so, als laufe die Anlegerkonferenz bei Goldman Sachs heute nicht so richtig und morgen auf der Hauptversammlung könnte es turbulent werden", meinte ein Teilnehmer. Belastende Nachrichten oder Umstufungen seien aber nicht bekannt.

Für die Logitech-Aktie ging es nach dem Aufschlag von 7 Prozent am Vortag um 1,5 Prozent nach unten. Händler sprachen von vereinzelten Gewinnmitnahmen. Auslöser für das kräftige Plus waren nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallene Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal gewesen. Am Berichtstag gab es eine Reihe von positiven Analysten-Kommentaren. So hatte Barclays die Einstufung "Overweight" bestätigt.

May 03, 2023 11:42 ET (15:42 GMT)