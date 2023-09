Aktien Schweiz leichter - Kuehne + Nagel erneut schwach

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Am Schweizer Aktienmarkt ist es am Freitag mit dem Leitindex SMI nach unten gegangen. Er verlor 0,5 Prozent auf 11.075 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 19,79 (Donnerstag: 55,77) Millionen Aktien.

Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht bestätigte insgesamt die jüngsten Signale, wonach sich die Konjunktur in den USA und auch der Arbeitsmarkt abzukühlen scheinen. Am Zinsterminmarkt sorgte das dafür, dass weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank für zusehends weniger wahrscheinlich gehalten werden. Positive Impulse für Aktien setzte das aber nicht mehr, nachdem es im Wochenverlauf zuvor bereits die Aktienkurse gestützt hatte.

Außerdem drehten während des Nachmittagshandels die Marktzinsen nach ihrem anfänglichen weiteren Rücksetzer überraschend nach oben. Auslöser dürfte der besser als erwartet ausgefallene ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende US-Gewerbe gewesen sein. Allerdings wiesen Marktteilnehmer darauf hin, dass der Index weiter im Schrumpfung anzeigenden Bereich liegt. Anfängliche moderate Gewinne an den US-Börsen gingen parallel zu den anziehenden Zinsen wieder verloren, was auch etwas auf die Stimmung in Zürich drückte.

Unter den Einzelwerten konnten UBS das 6-prozentige Kursplus vom Vortag nach starken Quartalszahlen fast halten. Der Kurs gab um 0,3 Prozent nach.

Erneut am Ende im SMI fanden sich Kuehne + Nagel. Der Kurs hatte am Donnerstagnachmittag abrupt nach unten abgedreht und 2,5 Prozent niedriger geschlossen. Am Freitag ermäßigte er sich um weitere 2 Prozent - erneut ohne neue Nachrichten.

Unter den Verlierern waren auch Richemont, die um 0,8 Prozent nachgaben auf 124,60 Franken. Sie litten unter einer Kurszielsenkung durch die UBS auf 170 von 180 Franken. Die Analysten senkten aber auch die Kursziele anderer europäischer Luxusgüteraktien, weil Daten zunehmend darauf hindeuteten, dass sich das Wachstum des Luxussektors nach einigen starken Jahren normalisiere. Zusammen mit ungünstigen Währungseinflüssen und den bereits erreichten Spitzenmargen deute dies auf eine eher gedämpfte Ertragsdynamik hin. In der zweiten Reihe zeigten sich Swatch davon unberührt und gingen 1,1 Prozent fester ins Wochenende.

