Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.08.2026 17:51:40

Aktien Schweiz leichter - Schwache Pharmaaktien bremsen SMI

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Am Schweizer Aktienmarkt ist es am Freitag nach einem behaupteten Start nach unten gegangen - zumindest gemessen am 20 Werte umfassenden Leitindex SMI. Bremser waren die schwer gewichteten Pharmaaktien. Roche verloren 2,0 Prozent und waren das Schlusslicht. Novartis gaben um 1,3 Prozent nach. In der zweiten Reihe verbilligten sich Sandoz um 1,0 Prozent. Dabei standen europaweit zum Wochenschluss Pharmaaktien auf den Verkaufslisten der Händler. Vermutet wurden dahinter Umschichtungen aus den defensiven Pharmawerten in zyklischere Aktien.

Dass die Schweizer Wirtschaft im zweiten Quartal 2026 kräftig gewachsen ist, kam dagegen nicht an. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt wuchs gegenüber dem Vorquartal um 1,5 Prozent, nachdem es im ersten Quartal um 0,4 Prozent zugelegt hatte.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 14.391 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 13,10 (Donnerstrag: 15,63) Millionen Aktien.

Tagessieger im SMI waren Alcon mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 60,48 Franken. Treiber war eine Kurszielerhöhung durch Vontobel auf 74 von 70 Franken.

In der zweiten Reihe ging es für Temenos um 2,0 Prozent nach oben und für Softwareone um 1,9 Prozent. Europaweit gehörten Softwareaktien zu den Favoriten. Dass in den USA ein Finanzinvestor an einer Übernahme des Softwareunternehmens Workday interessiert sein soll, wurde dahingehend interpretiert, dass der Bewertungsverfall von Softwareaktien einen Boden gefunden haben könnte. Softwareaktien standen globale in den vergangenen Monaten unter Druck aus Sorge, dass KI-Anwendungen das Softwareentwicklungsgeschäft unterminieren.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 11:52 ET (15:52 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

mehr Analysen
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 377,30 -2,46% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen