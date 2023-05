Aktien Schweiz leichter - Sonova von Ausblickenttäuschung gedrückt

ZÜRICH (Dow Jones)--Das Geschäft an der Schweizer Börse ist auch am Dienstag weitgehend von Impulslosigkeit geprägt worden. Am späten Nachmittag gaben die Kurse etwas nach, wohl im Sog moderater Abgaben an der Wall Street zum dortigen Handelsbeginn. Für Zurückhaltung jenseits des Atlantiks wie auch in Zürich dürfte die weiter ungeklärte Frage gesorgt haben, ob sich die streitenden Parteien in den USA auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen werden, bevor Anfang Juni Zahlungsausfälle drohen. Am Abend (MESZ) soll darüber weiter beraten werden.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 11.520 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 29,85 (Montag: 20,72) Millionen Aktien.

Während an der Spitze der Gewinner Logitech und Alcon mit nur sehr moderaten Gewinnen von rund 0,5 Prozent standen, rangierten Partners Group wie schon am Vortag ganz am Ende. Diesmal fiel das nachrichtenlose Minus bei dem Finanzwert mit 2,2 Prozent aber etwas größer aus. Swiss Life, die am Montag noch nachrichtenlos um 1,1 Prozent gestiegen waren, lagen diesmal mit einem Minus von 1,4 Prozent weit hinten. Daneben gaben Geberit und Givaudan noch jeweils knapp über 1 Prozent nach.

Deutlich mehr tat sich in der zweiten Reihe. Sonova sackten um über 10 Prozent ab. Der Hörgerätehersteller enttäuschte laut Jefferies mit dem Ausblick, während die Geschäftszahlen 2022/23 laut den Analysten solide ausgefallen waren.

Abwärts um knapp 7 Prozent ging es auch für die Aktie des Sportschuhherstellers On. Nachdem das Unternehmen eine 200-prozentige Gewinnsteigerung für das erste Quartal berichtet hatte, dürften vor allem Gewinnmitnahmen für die negative Kursreaktion gesorgt haben. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn 94 Prozent im Plus.

