Aktien Schweiz leichter - Steigende Ölpreise schüren Inflationssorgen

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den Vortagesgewinnen ging es am schweizerischen Aktienmarkt zur Wochenmitte nach unten. Wieder kräftig steigende Ölpreise erhöhten die Inflationssorgen. Diese legten mit der Aussicht auf Import-Sanktionen gegen russische Energielieferungen kräftig zu und kletterten auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Daneben belasteten auch die Entwicklungen in der Ukraine, wo die Kämpfe mit unverminderter Härte andauerten und es keine Hinweise auf eine baldige Lösung in den laufenden Verhandlungen gab.

"Die Lieferketten von Asien in die EU könnten weiter unter Druck geraten, da Autohersteller und Tech-Konzerne versuchen, die Eisenbahnrouten durch Russland zu vermeiden und auf den Seeweg auszuweichen, was zu weiteren Verzögerungen führt. Steigende Covid-Fälle in China sorgen zudem für Rückstände bei der Verschiffung", hieß es von Saxo.

Der SMI reduzierte sich um 0,8 Prozent auf 12.100 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 29,64 (zuvor: 33,85) Millionen Aktien.

Bei den Finanzwerten, die zuletzt vom kräftigen Anstieg der Renditen profitiert hatten, wurden Gewinne mitgenommen. Für die Aktien von UBS, Swiss Re, Credit Suisse und Swiss Life ging es zwischen 0,5 und 1,5 Prozent abwärts.

Die Nestle-Aktie verlor 1,6 Prozent. Der Lebensmittelkonzern fährt seine Produktpalette in Russland stark zurück und setzt die Verkäufe von Tierfutter, Kaffee und Süßigkeiten aus. Die Schweizer hatten massive Kritik für die Entscheidung geerntet, ihre Präsenz in Russland trotz Krieg und Sanktionen aufrechtzuerhalten. Nestle will sich, so lange der Krieg dauert, nun auf essenzielle Lebensmittel wie Babynahrung und bestimmte medizinische Nahrungsmittel beschränken.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2022 12:40 ET (16:40 GMT)