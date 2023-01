Aktien Schweiz leichter - Weiter Zurückhaltung vor Notenbanken

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag mit Abgaben geschlossen und damit die Gewinne vom Wochenstart wieder abgegeben. Es habe vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank am Mittwoch, sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag weiter Zurückhaltung geherrscht, hieß es. Vor den beiden ersten wichtigen Notenbanksitzungen des neuen Börsenjahres herrsche Nervosität, zumal die Aktienmärkte mit der Rally in den vergangenen Wochen die Geldpolitik herausgefordert hätten. Die Angst sei nun, dass allen voran die Fed mit einem weiter straffen Kurs im Kampf gegen die Inflation dagegenhalte, sagten die Strategen von CMC.

Daneben nahm die Berichtssaison Fahrt auf, hier legte die UBS ihre Ergebnisse für das vierte Quartal vor. Die Bank hat im vierten Quartal den Gewinn zwar überraschend deutlich gesteigert und zudem weitere Aktienrückkäufe angekündigt. Allerdings ist die UBS auf bereinigter Basis hinter den Erwartungen zurückgeblieben, der Ertrag wurde durch Einmaleffekte und die Steuerquote getrieben. Die Aktie verlor 2,1 Prozent. Im weiteren Wochenverlauf folgen dann unter anderem noch Novartis, ABB, Roche und Julius Bär mit ihren Quartalszahlen.

Der SMI schloss mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 11.286 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursverlierer und 1 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 51,55 (zuvor: 40,75) Millionen Aktien.

Tagesverlierer im SMI waren die Lonza-Aktien mit einem Abschlag von 2,7 Prozent auf 519,60 Franken. Die Lonza-Aktie habe seit den Ergebnissen in der vergangenen Woche um rund 5 Prozent zugelegt, obwohl der Ausblick für das Jahr 2023 niedriger ausgefallen sei als erwartet, merkte die UBS an. Die Analysten sind der Ansicht, dass angesichts einer Reihe negativer Branchennachrichten von Mitbewerbern im Laufe des zweiten Halbjahres ein enttäuschender Ausblick bereits erwartet wurde und das Geschäftsjahr 2022 daher ein "Clearing-Event" für die Aktie war. Die Analysten haben ihre Kaufempfehlung bestätigt, das Kursziel allerdings auf 680 von 715 Franken gesenkt.

Dagegen baute die Nestle-Aktie ihre Vortagesgewinne noch leicht aus und rückte um weitere 0,3 Prozent vor. Sie war damit einziger Gewinner im SMI

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2023 11:42 ET (16:42 GMT)