Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
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09.10.2026 17:45:40
Aktien Schweiz machen Vortagesverluste fast komplett wett
DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Freitag mit freundlicher Tendenz ins Wochenende verabschiedet. Damit wurden die Vortagesverluste weitgehend wettgemacht. Für Entspannung und wieder mehr Risikobereitschaft sorgten zunächst gesunkene Ölpreise und Marktzinsen, auch wenn diese positiven Effekte im späten Geschäft ausliefen. Die meistbeachtete US-Zehnjahresrendite bewegte sich aber klar unter den jüngsten 24-Jahreshochs. Eine erneut problemlos verlaufene große Auktion von US-Staatsanleihen am Vorabend beruhigte. Der SMI kletterte um 1,1 Prozent auf 13.787 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,1 (zuvor: 23,27) Millionen Aktien.
Zu zuletzt arg gebeutelten Pharmawerte Roche und Novartis zogen um 1,5 bzw. 1,2 Prozent an. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte das Roche-Krebsmedikament Tecentriq für eine zwölfte Indikation zugelassen in Kombination mit einer Chemotherapie. Partners Group präsentierte eine neue Anlagestrategie für private Kredite, der Kurs gewann 0,9 Prozent. Bei Sika (+1,7%) kam ein Zukauf gut an, der Spezialchemiekonzern kauft den britischen Hersteller von Polymeren Sanden Azpects. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt. Nach schwachen US-Vorlagen des Vortages sanken Logitech um 2,5 Prozent.
Auffallend fest zeigten sich europaweit Softwareaktien, Temenos kletterten um 2,5 Prozent. Marktteilnehmer spekulierten über eine für Softwareunternehmen günstige Interpretation der Meldungslage um OpenAI. Der annualisierte Jahresumsatz des ChatGPT-Entwicklers könnte möglicherweise deutlich unter den bisherigen Annahmen ausfallen. Anleger schätzten daher die Risiken einer schnellen Verdrängung herkömmlicher Software durch KI geringer ein. Der Telekomsektor zeigte sich börsenübergreifend schwach. Das Raketen- und KI-Unternehmen SpaceX verstärkt seine Anstrengungen, ins Mobilfunkgeschäft in den USA einzusteigen. In der Schweiz sanken Swisscom und Sunrise um 2,3 bzw. 2,9 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 09, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)
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Aktien in diesem Artikel
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|Novartis AG
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|Novartis AG (Spons. ADRS)
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|Partners Group AG
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|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
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|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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|Sika AG
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