Aktien Schweiz machen Vortagesverluste wett

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat die Vortagesverluste am Freitag komplett wettgemacht. Nach dem jüngsten Sprung über die Marke von 100 Dollar fiel der Ölpreis der europäischen Sorte Brent wieder unter die runde Marke. Dies dämpfte Inflationssorgen etwas und stützte europaweit die Börsen. Allerdings warnten Händler vor übertriebenem Optimismus an den Börsen, denn beim Ölpreisrückgang dürfte es sich lediglich um eine technische Korrektur gehandelt haben. Denn die Entwicklung im Iran-Krieg lasse kaum auf eine zeitnahe Angebotsnormalisierung im Nahen Osten schließen, hieß es. Auch drohende neue US-Zölle taten der positiven Stimmung keinen Abbruch. Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 14.327 Punkte.

Einen positiven Aspekt lieferten europäische Konjunkturdaten. Denn trotz der erneuten Eskalation des Iran-Kriegs zeigten die Einkaufsmanager im Juli eine Erholung der wirtschaftlichen Aktivität in der Eurozone . Der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex präsentierte sich wieder deutlich über der Expansionsschwelle und kletterte auf ein Fünfmonatshoch. Da sich die Lage im Nahen Osten jedoch weiter verschlechtere und die Energiepreise wieder auf den höchsten Stand seit April gestiegen seien, dürften Stimmung und wirtschaftliche Dynamik für den Rest des dritten Quartals kaum so stark bleiben, urteilte Berenberg.

Nestle erholten sich nach ihrem Vortagesabsturz etwas und stiegen um 1,7 Prozent. Im Handel wurde die Marktreaktion auf den Teilverkauf des Wassergeschäfts und den Zahlenausweis als übertrieben interpretiert. Givaudan (+0,6%) und Kühne + Nagel (+0,1%) erholten sich sehr moderat.

Roche meldete eine Zulassung in den USA und eine optimistische Einschätzung zu einer möglichen Zulassung in der EU - der Kurs gewann 1,6 Prozent. Nach einer positiven Ergebnisentwicklung bei Munich Re legten Swiss Re um 1,6 Prozent zu. Unter den Nebenwerten legten Avolta um 1,8 Prozent zu nach einer achtjährigen Vertragsverlängerung am Flughafen Aruba in der Karibik. Zudem galt es auch einige Geschäftszahlen am breiten Markt zu verarbeiten, so zum Beispiel von SGS (-2,7%), Vontobel (+1,4%) oder BB Biotech (+1,8%) - Baader stufte letztere hoch.

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July 24, 2026 11:42 ET (15:42 GMT)