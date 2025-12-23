Aktien Schweiz markieren Rekordstände

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Dienstag in Rekordlaune präsentiert. Während an den meisten europäischen Börsen kurz vor Weihnachten nicht viel passierte, bescherte der SMI den Anlegern pünktlich zum Fest ein Allzeithoch. Der Markt profitierte von der anhaltenden Hausse der großen Pharmakonzerne und den Titeln der Versicherer. Novartis gewannen 1,3 Prozent, Roche 1,4 Prozent, Swiss Re 0,6 Prozent und Zurich Insurance 0,5 Prozent. Novartis und Roche hatten zuletzt mit der US-Regierung niedrigere Pharmapreise vereinbart und dafür einen Zollaufschub für drei Jahre erhalten. Händler werteten das Abkommen positiv. Wie der SMI erklommen auch Novartis am Dienstag Rekordstände.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 13.243 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,05 (Vortag: 14,34) Millionen Aktien. Der eidgenössische Leitindex schüttelte den US-Zollschock zu Beginn des Jahres damit endgültig ab. Er war stark ins Jahr gestartet und hatte neue Höchststände erreicht, litt dann aber monatelang trotz der Aufwärtsbewegung anderer europäischer Indizes unter der Handelsunsicherheit. Die USA hatten im November eine Vereinbarung getroffen, die Zölle für die Schweiz von 39 Prozent auf 15 Prozent zu senken.

Am breiten Markt legten Peach Property Group um 1,8 Prozent zu, die Immobiliengesellschaft hat rund 2.000 Einheiten aus dem nicht-strategischen Portfolio verkauft. Der Kaufpreis lag allerdings unterhalb des bilanzierten Immobilienwertes. Der aktivistische Investor Cevian hat eine rund 3-prozentige Beteiligung am Verpackungsspezialisten SIG erworben, der Kurs zog um 5,1 Prozent an.

