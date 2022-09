Aktien Schweiz mit Abgaben - Rezessionssorgen wieder im Fokus

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach zuletzt zwei Handelstagen mit Aufschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag wieder mit Abgaben geschlossen. Die Euphorie über die überraschende geldpolitische Lockerung der Bank of England (BoE) vom Vortag ist damit wieder völlig aus dem Markt verschwunden. Falkenhafte Kommentare einiger Zentralbanker sowie stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise in Deutschland unterstrichen vielmehr die Risiken weiter steigender Zinsen für die Börsen. Damit rückt eine globale Rezession immer näher. Unterstützt wurde die Abwärtsbewegung zudem durch einen sehr schwachen Handelsstart an der Wall Street.

Die Intervention der BoE, die große Mengen britischer Staatsanleihen kauft, hat die Gemüter nur kurz beruhigen können. "Zu groß bleibt die Skepsis der Anleger. Die Warnsignale einer heraufziehenden Finanzkrise dominieren weiterhin die Wahrnehmung der Investoren", hieß es von CMC Markets.

Der SMI verzeichnete ein Minus von 0,9 Prozent auf 10.127 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und 3 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 42,95 (zuvor: 59,2) Millionen Aktien.

Die Abschläge bei den Einzelwerten zogen sich quer durch alle Branchen. Bei den Bankenwerten fielen die Aktien der UBS und der CS Group um bis zu 4,3 Prozent. Bei den defensiven Index-Schwergewichten reduzierten sich Roche um 1,6 Prozent während Novartis um 0,1 Prozent zulegten. Die Analysten von Oddo haben nach Angaben aus dem Handel die Novartis-Aktie auf "Neutral" gesenkt und bei Roche das Kursziel gesenkt.

Dagegen ging es für die Nestle-Papiere um 0,8 Prozent nach oben. Die Analysten der Citigroup haben ihre Erwartungen an den Gewinn je Aktie für die Jahre 2022 und 2023 leicht nach oben genommen. Für das Gesamtjahr 2023 werde davon ausgegangen, dass die Preisentwicklung in der ersten Jahreshälfte positiv bleiben wird. Im zweiten Halbjahr werde überdies ein besseres Kostenumfeld erwartet, so die Analysten.

September 29, 2022