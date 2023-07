Aktien Schweiz mit Abgaben vor US-Zinsentscheidung

ZÜRICH (Dow Jones)--Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend (MESZ) hat sich der schweizerische Aktienmarkt zur Wochenmitte mit Abgaben gezeigt. Eine erneute Zinserhöhung um 25 Basispunkte war am Markt eingepreist. Es blieb damit aber die Frage, ob der Zinsgipfel bereits erreicht sei. Der Markt rechnete zwar teilweise schon für das Frühjahr 2024 mit ersten Zinssenkungen, doch auch eine weitere Anhebung durch die Fed sei nicht auszuschließen, hieß es. Daneben wird am Donnerstag auch eine weitere Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet.

Der SMI reduzierte sich um 0,4 Prozent auf 11.184 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 16,22 (zuvor: 18,23) Millionen Aktien. Bei den Einzelwerten entwickelten sich die Aktien der UBS mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent besser als der Gesamtmarkt. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf die guten Quartalsergebnisse der Deutschen Bank. Diese hat im zweiten Quartal unter Restrukturierungskosten, einer höheren Risikovorsorge und dem schwachen Marktumfeld gelitten. Der Gewinn sank allerdings nicht so deutlich wie von Analysten befürchtet, auch weil die Erträge dank der hohen Zinsen überraschend deutlich zulegten. Ein Sahnehäubchen obenauf lieferte das Aktienrückkaufprogramm von bis zu 450 Millionen Euro noch in diesem Jahr.

Am Donnerstag stehen dann in der Schweiz unter anderem die Quartalsergebnisse von Holcim, Roche und Nestle auf der Agenda. Während die Aktien von Holcim und Roche mit dem Gesamtmarkt um 0,3 bzw. 0,8 Prozent nachgaben, ging es für die Papiere von Nestle um 0,6 Prozent nach oben.

July 26, 2023 11:43 ET (15:43 GMT)