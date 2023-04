Aktien Schweiz mit Abschlägen - Roche nach Quartalszahlen leichter

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit Abschlägen beendet. Belastet wurde das Sentiment an den europäischen Börsen von Sorgen um den US-Bankensektor, nachdem Anleger bei der First Republic Bank massiv Einlagen abgezogen hatten. Daneben stand die Berichtssaison weiter im Fokus.

Der SMI verlor 1,3 Prozent auf 11.365 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 42,31 (zuvor: 48,57) Millionen Aktien.

Ungeachtet der Bankensorgen in den USA hielten sich die Aktien von Credit Suisse und UBS mit Aufschlägen von 0,8 bzw. 0,9 Prozent in dem schwachen Marktumfeld gut. Die UBS-Papiere erholten sich damit etwas von den Vortagesabgaben im Gefolge des Quartalsberichts.

Am Mittwoch hat auch Roche Geschäftszahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der Pharmariese hat wegen rückläufiger Geschäfte mit Corona-Tests weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Der Ausblick auf das Gesamtjahr wurde jedoch bestätigt. Die Aussagen zu den Belastungen aufgrund des Pandemie-Endes seien keine Überraschung, hieß es am Markt. Die Aktie gab 2,6 Prozent nach. Marktteilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen, nachdem die Papiere zuletzt einen guten Lauf hatten. Die Aktie des Wettbewerbers Novartis gab nach den kräftigen Vortagesaufschlägen um 4,0 Prozent nach Anhebung der Prognose für 2023 nun 1,6 Prozent nach.

Nach guten Quartalszahlen und Kursgewinnen am Vortag verzeichneten auch die Papiere des Index-Schwergewichts Nestle (-0,4%) und ABB (-2,6%) Abschläge.

Im breiteren Markt ging es für die Papiere von Temenos nach Erstquartalszahlen um 13,4 Prozent nach oben. Die starke Umsatzentwicklung spiegele sich bis in die Gewinnebene wider, hieß es von den Analysten von Stifel. Sowohl die operative Marge wie auch der Gewinn je Aktie seien weit über den Prognosen ausgefallen. Die Software-Lizenzen hätten sich 14 Prozent besser als erwartet entwickelt.

Auch Inficon hat Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Die Aktie des Messtechnik-Unternehmens legte um 3,2 Prozent zu.

