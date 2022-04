Aktien Schweiz mit deutlichen Abschlägen

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit deutlichen Verlusten beendet. Die Themen an der Börse sind nach dem langen Osterwochenende die gleichen wie in der Vorwoche: Die vom Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ausgehende Verunsicherung, die Lieferkettenprobleme, steigende Energiekosten, eine hohe Inflation sowie steigende Zinsen.

Der SMI verlor 1,6 Prozent auf 12.281 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 37,57 (zuvor: 36,48) Millionen Aktien.

Gut hielten sich Bankenwerte. So rückten Credit Suisse um 1,4 Prozent vor. Die Aktie des Wettbewerbers UBS gewann 0,8 Prozent. Bei den Versicherungswerten ging es indessen deutlich abwärts. Swiss Life büßten 1,6 Prozent ein und Zurich Insurance 2,4 Prozent. Die Aktie von Swiss Re (-7,3%) wurde Ex-Dividende gehandelt, wodurch das deutliche Minus überwiegend von optischer Natur war. An die Aktionäre wurde eine Dividende von 5,90 Franken ausgeschüttet.

Die Papiere des Pharmariesen Roche (-3,5%) wurde von einer Abstufung durch die Analysten von UBS auf "Sell" von "Neutral" kräftig nach unten gedrückt. Die Analysten warnen vor zu großen Hoffnungen bei dem Alzheimer-Medikament Gantenerumab. Das Aufwärtspotenzial sei zwar beträchtlich, sollte Gantenerumab erfolgreich sein und seine Konkurrenten scheitern, aber dieses Szenario erscheine den Analysten als unwahrscheinlich. Roche werde mit den Sektor-Multiples bewertet, werde aber ein Wachstum auf dem Niveau des Sektors nur schwer erreichen können. Die Aktie des Wettbewerbers Novartis hielt sich mit leichten Abschlägen von 0,3 Prozent deutlich besser.

Das Index-Schwergewicht Nestle gab 2,0 Prozent nach. Der Konzern wird am Donnerstag Umsatzzahlen für das erste Quartal vorlegen.

