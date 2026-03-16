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Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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16.03.2026 17:43:39

Aktien Schweiz mit Erholung - Leicht fallende Ölpreise stützen

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt den ersten Handelstag der Woche beendet. Die positive Eröffnung an der Wall Street sorgte für eine Erholung von den anfänglichen Verlusten und den Dreh ins Plus. Weiterhin gab es mit dem Krieg im Nahen Osten aber nur ein beherrschendes Thema. Dabei stand für die Märkte unverändert die Entwicklung des Ölpreises im Fokus, der aber etwas zurückkam. Brent zeigte sich mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 102,24 Dollar, nachdem der Preis im Tageshoch schon bei 106,50 Dollar gelegen hatte. Zur Entspannung trug auch die Nachricht bei, dass zwei Tanker mit Flüssiggas auf dem Weg nach Indien die Straße von Hormus passiert haben. Die Meerenge gilt seit mehreren Tagen als praktisch geschlossen.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 12.882 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber, unverändert schloss die ABB-Aktie.

Umgesetzt wurden 19,75 (zuvor: 21,79) Millionen Aktien.

Höhepunkt der Woche sind die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch und Donnerstag. In beiden Fällen wird mit einer Bestätigung des aktuellen Zinsniveaus gerechnet. Wie es danach weitergeht, dürfte vor allem von der Länge des Iran-Kriegs und der damit verbundenen Entwicklung des Ölpreises bzw. der Inflation abhängen.

Bei den Einzelwerten zeigten sich die Bauwerte und Versicherer mit den deutlichsten Gewinnen. So stiegen Holcim um 2,1 Prozent, und für die Aktien von Swiss Life und Zurich Insurance ging es um 1,1 bzw. 1,8 Prozent nach oben. Die Papiere von Richemont verloren dagegen 0,1 Prozent. Die Erholung der Luxusgüterbranche könnte durch geopolitische Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten gedämpft werden, so die Analysten der UBS.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2026 12:44 ET (16:44 GMT)

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