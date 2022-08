Aktien Schweiz mit kleinem Plus - Gute US-Inflationsdaten bestätigt

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem minimalen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Die am Berichtstag veröffentlichten Erzeugerpreise haben die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreise vom Vortag bestätigt. Auf Monatsbasis sind die Erzeugerpreise um 0,5 Prozent gefallen, erwartet worden war ein Plus von 0,2 Prozent. Dies beflügelte die Hoffnung, die Inflation könnte ihren Höhepunkt gesehen haben und die US-Notenbank könnte bei den Zinserhöhungen etwas das Tempo drosseln.

Gleichwohl hatten Fed-Vertreter schon am Mittwoch darauf hingewiesen, dass die Inflation weiterhin "inakzeptabel hoch" sei. Der Präsident der Chicagoer Fed, Charles Evans, sagte, er gehe davon aus, dass die Zentralbank die Zinsen für den Rest dieses Jahres und bis ins nächste Jahr hinein anheben werde, um sicherzustellen, dass die Inflation wieder auf das Ziel von 2 Prozent

Der SMI gewann 2 Punkte auf 11.157 Punkte. Im Tageshoch hatte der Index schon bei 11.205 Punkten gelegen. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 29,74 (zuvor: 30,06) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten ging es für die Aktie von Zurich Insurance um 1,7 Prozent nach oben. Die vorgelegten Ergebnisse für das erste Halbjahr hätten Licht und Schatten gezeigt, hieß es aus dem Handel. Je nach enthaltenen Posten fielen die Gewinnziffern unterschiedlich aus, der Betriebsgewinn war höher als erwartet, der Reingewinn darunter. Operativ sei es dagegen gut gelaufen. Gestützt wurden die Papiere vor allem von einem neuen Aktienrückkaufprogramm über 1,8 Milliarden Franken.

Für die Sika-Aktie ging es trotz einer Kurszielsenkung durch Berenberg um 3,8 Prozent auf 246,30 Franken aufwärts. Dieses wurde auf 330 von 370 Franken reduziert, die Kaufempfehlung wurde jedoch bestätigt. Am Vortag hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass sich die geplante Übernahme des deutschen Bauchemie-Unternehmens MBCC verzögern werde, da die britischen Kartellwächter eine vertiefte Phase-2-Prüfung des Vorhabens eingeleitet hätten. Sika geht nun davon aus, dass die Übernahme erst im ersten Halbjahr nächsten Jahres abgeschlossen werden kann. Bislang war Ende dieses Jahres angepeilt worden. Die Analysten der Deutschen Bank sprachen in diesem Zusammenhang von einem leichten Rückschlag.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2022 11:44 ET (15:44 GMT)